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TEM'de otomobilin çarptığı bir kişi öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, TEM Otoyolu, Ispartakule Mevkii'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan M.T.'nin kullandığı 34 LT 0048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kişi, orta bariyerlerin arasına fırladı. M.T. otomobili durdurarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun bir şeridini kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, 15- 16 yaşlarında erkek çocuğu olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Otomobilin sürücüsü M. T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen çocuğun cansız bedeni olay yerinden kaldırılarak Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil otoparka çekildi. Kapatılan şeridin açılmasıyla trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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