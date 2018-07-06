TEM'de saman yüklü kamyon devrildi 

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum