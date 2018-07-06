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TEM'de saman yüklü kamyon devrildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi.

Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor.

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