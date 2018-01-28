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TEM'de zincirleme kaza: İBB'ye ait TIR iki araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 06:41 | Son Güncelleme 54 dakika önce

TEM'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp tankeri yüklü TIR'ın, aynı istikametteki TIR ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 LD 9807 dorse plakalı çöp tankeri (34 LM 5211) yüklü TIR, TEM otoyolu Edirne-İstanbul istikameti Hadımköy Bayındır Rampası'nda önünde seyreden 34 HH 4957 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan TIR, iş makinesi (34 BC 7925) taşıyan 34 FF 3948 plakalı TIR'a çarparak durabildi. Kazada, araçlarında sıkışan, tanker yüklü TIR'ın sürücüsü ile otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırık vakaları olduğu belirlenen yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Trafik polisleri, olay mahalinde çalışma yaparken, kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

(İHA)

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trafik kazası İBB TIR TEM

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