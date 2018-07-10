TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM otoyolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden bir araç, Hasdal mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

