TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - TEM otoyolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne istikametinde seyreden bir araç, Hasdal mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Arkadan gelen 5 araç daha kazaya karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.
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