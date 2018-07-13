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TEM'DEKİ ARAÇ YANGINI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul DHA TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İstanbul DHA
TEM Otoyolu Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiyenin araca müdahalesi
-Aracın görüntüsü
-Trafikten detaylar
-Genel ve detaylar

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