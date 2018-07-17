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Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaş sınırının 25, ücretin 15 bin TL ve 25 günlük temel askerlik eğitimi olacağını duyurdu. Milyonlarca kişi bu açıklamanın ardından 'Temel askerlik eğitimi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bedelli askerlikte beklenen son dakika haber geldi. Bedelli askerlik 2018 torba yasaya eklenip Meclis'e sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada yaş sınırının 25'e çekildiği ve ücretin 15 bin TL olduğunu açıkladı. Turan ayrıca 25 günlük temel askerlik eğitimi olacağını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından bedelli askerlik bekleyen milyonlarca vatandaş 'Temel askerlik eğitimi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik yapan vatandaşlar bulundukları şehirde bulunan kışlalara giderek silah altına alınacak ve 25 günlük temel askeri eğitimi alacaklar.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in isteğiyle bedelli ve dövizle askerlikteki “21 günlük temel eğitim” 2012 yılında kaldırılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK DAHA ÖNCE KAÇ KERE ÇIKTI?

Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
böyle sacmalik mi olur arkadas.biz sirf isten ayrilmayalim diye bedelli istiyoruz.25 gun kim izin verecek
25 gün eğitim doğrusu olmus.
Şuan askerlik yapan fedakar mehmetçikler bu vatanın evladı değilmi kısaltın süreleri
olmadi reis bu sporcuyum sezon içinde 25 gu n nasıl izin alicam 1 sezonluk param bos a gidecek:(
Askerlik süresi bi an önce 9 aya kısalsın mehmetçikleride sevindirin artık 4 gözle müjdeli haber bekleyen mehmetçikleri sevindirin kiminin parası kiminin duası yapın bişeyler kardeşim asker
saçmalık
Ben 25 günlük eğitime giderim... durumum buna müsait Fakat #BedelliAskerlik parasının bir kısmını bu kez eğitim vereceğiniz askerlere harcayacaksınız .. Ne anladık ?..
5 MİLYON KİŞİ VE 25 GÜN ASKERLİK... ÇOK SAÇMA HEPSİNİ BİR ANDA ASKERE NASIL ALACAKLAR
bedelli askerlik tercihe bağlı olmalı askerlik yapmak isteyen üçretini almalı yapmak istemeyende bedelini ödemeli yaş sınırıda ortadan kaldırılmalı zira birçok 20 yaşını doldurmuş erkek hatta kadın bedelini ödemek koşulu ile askerliğini yapmasın yada yapmış olduğu askerlik görevinden asgari üçret maaş alsın bu garebette ortadan kaldırılsın madem profosyonel askerliğe geçtik sıkıntıyı gariban cekmesin
çocuk oyuncağına döndü her gün yeni haber gündemi meşgul etmekten başka bisey yapilmiyor biran once netlesmeli bu mevzuu
Allah kerim diyorum.
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