Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Bedelli askerlikte beklenen son dakika haber geldi. Bedelli askerlik 2018 torba yasaya eklenip Meclis'e sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada yaş sınırının 25'e çekildiği ve ücretin 15 bin TL olduğunu açıkladı. Turan ayrıca 25 günlük temel askerlik eğitimi olacağını duyurdu.
Bu açıklamanın ardından bedelli askerlik bekleyen milyonlarca vatandaş 'Temel askerlik eğitimi nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?
Bedelli askerlik yapan vatandaşlar bulundukları şehirde bulunan kışlalara giderek silah altına alınacak ve 25 günlük temel askeri eğitimi alacaklar.
Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in isteğiyle bedelli ve dövizle askerlikteki “21 günlük temel eğitim” 2012 yılında kaldırılmıştı.
BEDELLİ ASKERLİK DAHA ÖNCE KAÇ KERE ÇIKTI?
Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.
Ayrıntılar geliyor...
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