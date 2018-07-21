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Temel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Roman vatandaşların yoğunlukta bulunduğu iki mahallenin sınırına, ilçe belediyesince yapılacak çok amaçlı sosyal tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Roman vatandaşların yoğunlukta bulunduğu iki mahallenin sınırına, ilçe belediyesince yapılacak çok amaçlı sosyal tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konser veren şarkıcı Tarık Mengüç, büyük ilgi gördü.
İncirliova'da Roman vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hürriyet ve Kurtuluş mahalleleri sınırına, çok amaçlı sosyal tesis yapılacak. İncirliova Belediyesi'nce inşa edilecek tesis için konserli temel atma töreni düzenlendi. Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale, göreve geldiklerinde verdikleri sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından törende önce yerel şarkıcılar konser verdi. Ardından Roman şarkıcı Tarık Mengüç, sahneye çıktı. Mengüç, sahnede şarkılar söylemeye başlayınca, Roman vatandaşlar sahneye akın etti. Sahneye çıkan çok sayıda kişi, belediye personeli, tarafından indirildi. Hareketli şarkılar eşliğinde oynayan vatandaşlar, Mengüç'le bol bol fotoğraf da çektirdi.
BAŞKANA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Törende şarkılarına bir süre ara veren Tarık Mengüç, Belediye Başkanı Kale'yi sahneye davet etti. Sahneye gelen Kale, sürpriz doğum günü kutlaması için getirilen, üzerinde Türk bayrağı bulunan büyük bir pastayı kesti. Kale, böyle bir günde doğum günü kutlamanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
Konser geç saatlere kadar sürdü.
ÇOK AMAÇLI TESİS
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından projesi özel olarak hazırlanan Hürriyet ve Kurtuluş Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi, 2 bin 130 metrekare alan üzerinde yapılacak. Tesisinin içerisinde çocuk oyun parkı, kafe, kültür evi, düğün alanı, spor üniteleri, toplantı salonu, muhtarlık hizmet binası, yürüyüş yolları, peyzaj çalışmaları yer alacak. 29 Ekim 2018 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisin 350 bin TL'ye mal olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Temel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamıTemel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamıTemel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamıTemel atma töreninde Tarık Mengüç izdihamı

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