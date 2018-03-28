İSTANBUL (AA) - Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Savaş Yılmaz, muhtarlara verilen Temel Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi'ne ilişkin, "İnsanlar mahallelerdeki her türlü olumsuzluklarda ilk olarak muhtarlara başvuruyor. O anlamda muhtarlardaki bilincin artırılması, çözüm sunabilme kapasitesini de artırabilir." dedi.
Yılmaz, Yeşilay ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Marmaracık Gençlik Kampı'nda alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına ilişkin düzenlenen Temel Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi'nde, bağımlılıkla mücadelenin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.
Bağımlılıkla mücadelenin, terörle mücadeleye eş bir durum olduğunu belirten Yılmaz, "Bunlar söylem olarak çok güzel ama bağımlılıkla mücadelenin nasıl yapılacağı da önemli. Türkiye'de son 3 yıla kadar bu konuda önemli bir kaynak yoktu. Bağımlılıkla mücadelede kime hangi mesajın verileceğini bile bilmiyorduk." diye konuştu.
Yılmaz, yapılan çalışmalar sonrasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nın ortaya çıktığını, bu eğitimlerin anaokulu, ilkokul, lise ve yetişkin versiyonları olduğunu söyledi.
Tasarlanan birçok başarılı projenin yerelde uygulanmamasının büyük bir sorun olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu nedenle siz muhtarların projede yer alması çok önemli. Sahaya inmek ve topluma ulaşmak lazım. Bu çalışmayı her kesime yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Geçen senelerde 32 bin rehber öğretmeni eğittik. 3 günlük eğitime tabi tuttuk. Merkezden herhangi bir yerde bunu planlamak zor. Bu tesise emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Burayı da aktif kullandıkları için de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu programı Yeşilay Elçileri Programı ile entegre edebiliriz. İnsanlar mahallelerdeki her türlü olumsuzluklarda ilk olarak muhtarlara başvuruyor. O anlamda muhtarlardaki bilincin artırılması, çözüm sunabilme kapasitesini de artırabilir. Herkes bu sorunu yaşıyor ama vatandaşla kime gideceğini ve kime başvurabileceğini bilmiyor. Bu nedenle muhtarlara verilen eğitimler çok önemli. Tüm Türkiye'de bu eğitimlerin verildiğini düşünüyoruz."
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ise Türkiye'de en büyük problemlerden birinin bağımlılık olduğunu dile getirdi.
Bağımlılıkla mücadelede iki önemli aktör olduğuna dikkati çeken Bulut, "Bu aktörler Yeşilay ve muhtarlarımızdır. Mahallede en küçük sorunda muhtarlarımıza gidiyoruz. Muhtarlarımız, ne yapmaları gerektiğini bu eğitimlerle öğrenirse özellikle İstanbul'da çok ciddi gelişmeler olabilir. Sigara bağımlılığıyla mücadelede Türkiye'de çok iyi gelişmeler var. Bunların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları sayesinde olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak küçük bir katkımız varsa ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.
Temel Bağımlılık Farkındalığı Eğitimi'ne İstanbul'da görev yapan bine yakın muhtar katılıyor. 19 Mart'ta başlayan eğitimlerde her gün 100 kadar muhtara alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili sunumlar yapılıyor, bilgi veriliyor.
Eğitimler yarın sona erecek.
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