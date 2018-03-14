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Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eriş Van’da ilçeleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, Van’da ilçeleri ziyaret ederek, okullara erişim konusunda bilgi alışverişinde bulundu.Bazı temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde okul müdürleri ile genel bir toplantı yaptıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, Van’da ilçeleri ziyaret ederek, okullara erişim konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
Bazı temaslarda bulunmak üzere Van’a gelen Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde okul müdürleri ile genel bir toplantı yaptıktan sonra ilçeleri ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü M. Şirin Atlı ile birlikte Van merkez ve ilçeleri dolaşan Eriş, özellikle okula devam ve erişim konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Eriş, ilçe kaymakamlarını da ziyaret ederek, ilçelerde eğitime yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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