Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

Ahmet Hakan, "COMANDANTE TEMEL BEY" alt başlığıyla Karamollaoğlu'nun fotoğrafıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

TEMEL Karamollaoğlu’nun fotoğrafı üzerinden yapılan şu çalışmaya bakarken...

Büyüdük ey halkım

Bir yandan ‘Hasta Siempre’yi dinledim...

Bir yandan ‘yerli ve milli Che Guevara’ diye mırıldandım...

Bir yandan da güldüm durdum.

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