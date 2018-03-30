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Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 07:13 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Büyüdük ey halkım" başlıklı yazısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafına değindi.

Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

Ahmet Hakan, "COMANDANTE TEMEL BEY" alt başlığıyla Karamollaoğlu'nun fotoğrafıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

TEMEL Karamollaoğlu’nun fotoğrafı üzerinden yapılan şu çalışmaya bakarken...

Büyüdük ey halkım

Bir yandan ‘Hasta Siempre’yi dinledim...
Bir yandan ‘yerli ve milli Che Guevara’ diye mırıldandım...
Bir yandan da güldüm durdum.

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Ahmet Hakan Saadet Partisi

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