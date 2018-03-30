Temel Karamollaoğlu için olay benzetme: Yerli ve milli Che Guevara!

Ahmet Hakan, "COMANDANTE TEMEL BEY" alt başlığıyla Karamollaoğlu'nun fotoğrafıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
TEMEL Karamollaoğlu’nun fotoğrafı üzerinden yapılan şu çalışmaya bakarken...
Büyüdük ey halkım
Bir yandan ‘Hasta Siempre’yi dinledim...
Bir yandan ‘yerli ve milli Che Guevara’ diye mırıldandım...
Bir yandan da güldüm durdum.
Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı
Korkunç görüntü! Kum fırtınası şehri yuttu
Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
Adana'nın kalbi yine çalındı!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum