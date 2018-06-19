Temel Karamollaoğlu İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biraz da alınlarının çatısına yumruğu indirir gibi 'iş başına geldiğimiz zaman başlattığınız bütün bu yatırımları durduracağız'. diyoruz. Bunu niçin diyoruz? Biz yatırımların bu ülkeye hangi faydayı sağlayabileceğini de idrak edecek kadar tecrübeye sahibiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi'nin 24 Haziran'daki seçimde en büyük neticeleri alacağını söyledi.

Partisinin seçimde başarıya damgasını vuracağını öne süren Karamollaoğlu, "Buna gönülden inanıyoruz. 25 Haziran artık başka bir günün başlangıcı olacak. Başka bir dönemin başlangıcı olacak. Sizler hiç usanmadan günlerdir haykırıyorsunuz. Biz, ülkemizde yaşayan insanların tamamının birinci sınıf vatandaş olmasını arzu ediyoruz. Bunun sağlanmasının en önemli şartı adaletin, hakkın kamil manada ülkemizde tesis edilmesidir." diye konuştu.

Haktan yana her türlü sıkıntıya katlanmaya razı olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türk'üyle, Kürd'üyle, Sünnisiyle, Alevisiyle bu memleketin herkesin olduğunu, bütün milleti kucaklamak için siyasi arenada boy göstereceklerini ve bunun için mücadele edeceklerini kaydetti.