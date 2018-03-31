Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile telefonda görüştüğünü belirten Zeyrek, "Milli Görüş'ün işareti dururken niye yumruk kaldırıldı?" sorusuna Karamollaoğlu'nun “Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Zeyrek'in "Muhafazakârlık dışında söylemleriniz sol ile örtüşüyor" sözleri hakkında da açıklama yapan Karamollaoğlu,"Biz başından beri fikirlerimizi değiştirmedik. Bunlar bizim temel görüşlerimiz. Adalet, insan hakkı olmadan olmaz. Şimdi bu görüşlerimizin dinlenir ve müzakere edilir hale gelmesi bizi memnun ediyor. Medyanın ilgisi de önemli, daha fazla insanın bizim fikirlerimizi duymasını sağlıyor" dedi. Zeyrek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU’NU, GÜL’Ü VE AKŞENER’İ ZİYARET EDECEK



Temel Karamollaoğlu’nu yakalamışken “ittifak” konusunu konuşmamak olmazdı. Ben “ittifak” deyince kendisi “Biz platform diyoruz. Bu sözcük daha bitaraf bir zemin. İşbirliği ve ilke odaklı” diye düzeltti. Peki platform için neler yapıyordu?