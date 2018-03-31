Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile telefonda görüştüğünü belirten Zeyrek, "Milli Görüş'ün işareti dururken niye yumruk kaldırıldı?" sorusuna Karamollaoğlu'nun “Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim” şeklinde cevap verdiğini aktardı.
Zeyrek'in "Muhafazakârlık dışında söylemleriniz sol ile örtüşüyor" sözleri hakkında da açıklama yapan Karamollaoğlu,"Biz başından beri fikirlerimizi değiştirmedik. Bunlar bizim temel görüşlerimiz. Adalet, insan hakkı olmadan olmaz. Şimdi bu görüşlerimizin dinlenir ve müzakere edilir hale gelmesi bizi memnun ediyor. Medyanın ilgisi de önemli, daha fazla insanın bizim fikirlerimizi duymasını sağlıyor" dedi. Zeyrek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:
"KILIÇDAROĞLU’NU, GÜL’Ü VE AKŞENER’İ ZİYARET EDECEK
Temel Karamollaoğlu’nu yakalamışken “ittifak” konusunu konuşmamak olmazdı. Ben “ittifak” deyince kendisi “Biz platform diyoruz. Bu sözcük daha bitaraf bir zemin. İşbirliği ve ilke odaklı” diye düzeltti. Peki platform için neler yapıyordu?
Önce bu tür konuların seçim yaklaşınca daha ciddi konuşulduğuna dikkat çekti ve şu anda istişare türü görüşmeler yaptıklarını anlattı. CHP’nin kurultayını tamamladığını, Meral Akşener’in de yarın yapacağını hatırlattı ve ikisine de tebrik ziyaretine gideceğini aktardı. Peki ya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüşmüş müydü? Ya da görüşecek miydi?
Karamollaoğlu önce nisan ayında ziyaret edeceğini söyledi, ardından da şu sözlerle yapacağı ziyarete açıklık getirdi: “Adaylık, karar alma gibi değil ama istişare amaçlı bir ziyaret olacak."
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