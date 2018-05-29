Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu, eşinin İngiliz olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Temel Karamollaoğlu, yorumların ardından yaptığı açıklamada eşinin İngiliz olduğunu gizlemediğini belirterek şunları kaydetmişti:
“Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."
Bugüne kadar Temel Karamollaoğlu’nun yanında gözükmeyen eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen günlerde Saadet Partisi’nin bir etkinliğine katıldı. Etkinlikte Temel Karamollaoğlu’nun verdiği çiçeği alan Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, etkinlikte eşinin yanına oturdu.
İşte Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu...
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