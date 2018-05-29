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Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen günlerde Saadet Partisi’nin bir etkinliğine katıldı. Temel Karamollaoğlu ile evlendikten sonra müslüman ve Türk vatandaşı olan Ayşe Karamollaoğlu ilk kez görüntülendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu, eşinin İngiliz olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Temel Karamollaoğlu, yorumların ardından yaptığı açıklamada eşinin İngiliz olduğunu gizlemediğini belirterek şunları kaydetmişti:

“Doğru, ben İngiltere'de tahsil yaptım. Ortaokul, liseyi Kayseri'de okudum. Oradan mezun olduktan sonra önce teknik üniversiteye girdim arkasından da Avrupa imtihanlarından birkaç tanesini kazandım İngiltere'ye gittim. Orada tekstil tahsili yaptım ve döndüm. Oradayken de eşimle evlendim. Kendisi bana en büyük destek veren kişi. İnancında ve yaşantısında çok titizdir. Hem Müslüman oldu hem Türk vatandaşı oldu. Evleneli 53 yıl oldu. Benim çocuklarımın çoğu 50 yaşının üzerinde. Bunu gizleyecek halim de yok. Gizlemeyi de düşünmüyorum."

Bugüne kadar Temel Karamollaoğlu’nun yanında gözükmeyen eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, geçen günlerde Saadet Partisi’nin bir etkinliğine katıldı. Etkinlikte Temel Karamollaoğlu’nun verdiği çiçeği alan Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, etkinlikte eşinin yanına oturdu.

İşte Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Karamollaoğlu...

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu ayşe karamollaoğlu Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SAĞI SOLU BİRLEŞTİREN GERÇEK LİDER BİRLİK BERABERLİĞE BAŞKANLIK YAPAN ÖNCÜLÜK EDEN ELİ KANA BULAŞMAMIŞ TEK LİDER BENCE SİYET ARENASINDA AKP İÇİNDE OYU SAADET SEÇMENINI. ELI KANANA BULAŞMAMIŞ. DÜRÜST. SEÇMEN VAR AKP YE OY VERMİŞ AMA ARTIK AKP İÇİNDE NEFES ALAMAZ OLMUŞ %10 SAADET Lİ %12 DE MERKEZ SAGCI MUHAFAZAKAR VE KÜRT SEÇMENİ AKP YE OY VERMİYECEK
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