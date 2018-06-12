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Temel kazısından Bizans mezarı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde bir iş yeri inşaatı için boş bir arsada temel kazan iş makineleri, Bizans dönemine ait içinde 3 kişiye ait oldukları sanılan tarihi mezarı ortaya çıkardı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde bir iş yeri inşaatı için boş bir arsada temel kazan iş makineleri, Bizans dönemine ait içinde 3 kişiye ait oldukları sanılan tarihi mezarı ortaya çıkardı. Kervansaray Mahallesi'ndeki boş bir arsada iş makineleri, dün (pazartesi) iş yeri inşaatı için temel kazmaya başladı. Delici makinelerden birinin operatörü, kazı sırasında mezar açtığını fark etti. Temelde çalışan işçiler, mezara baktıklarında kemikler bulunca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarın tarihi olduğunu anlayınca, Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Mezara gidip inceleme yapan Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, mezarın açılan kısmının kapatılıp, kazı çalışmalarının gün ağarınca yapılmasını istedi. Tarihi mezar etrafında güvenlik önlemi alındı. Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar, bu sabah mezarın bulunduğu alana giderek kazı çalışması başlattı. Arkeologlar, mezarın içinde titiz bir kazı çalışması başlatarak kemikleri tek tek topladı. Bizans dönemine ait olduğu sanılan mezarda bulunan kemiklerin üç kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca mezarda Bizans dönemine ait sikkeler de bulundu. Mezarda kazı çalışmaları devam ediyor.

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