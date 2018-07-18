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Temel Reis'in piposu gitti, yerine çiçek geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta çocuk parkının duvarında resmi bulunan çizgi film karakteri Temel Reis'in ağzındaki piposunun yerine, ailelerin isteği üzerine polis tarafından çiçek çizildi.

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta çocuk parkının duvarında resmi bulunan çizgi film karakteri Temel Reis'in ağzındaki piposunun yerine, ailelerin isteği üzerine polis tarafından çiçek çizildi.

Bahçelievler Mahallesi Rotary Parkı'nda bulunan çocuk parkına bir süre önce çizgi film karakterlerinin resimleri çizildi. Temel Reis'in karakteriyle özleşen piposu, çocuklarını parka götüren aileleri rahatsız etti. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'ya sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşan bir aile, "Temel Reis'in ağzındaki pipo rahatsız ediyor. Çocukların zihnine işliyor, normalleştiriyor" mesajını iletti. Bunun üzerine toplum destekli polis ekipleri parkta bulunan Temel Reis karakterinin piposunu silerek yerine çiçek resmi yaptı.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Tüzün, piponun çocuklara kötü örnek teşkil etmemesi için yerine çiçek resmi yapıldığını söyledi. Emniyet müdürüne desteğinden dolayı teşekkür eden Tüzün, "Emniyet tarafından çizilmeden önce Temel Reis'i buraya çizen arkadaşların çocukların hassasiyetlerini düşünerek bunu buraya yapmamaları gerekirdi. Emniyetimiz böyle küçük bir nüansı görerek hassas davrandı. Bunu parka yakışır şekilde, çocuklara kötü örnek teşkil etmemesi amacıyla yaptılar. Bu benim de gözümden kaçmış bir detaydı. Teşekkür ediyorum. Olması gerekeni yapmışlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaştan tarafımıza bir talep iletilmedi. Emniyet Müdürümüze talep olmuş. Kendisinin de talimatları olmuş. Polis teşkilatımıza bu anlamlı çalışmalarından ötürü teşekkür ederim" dedi.

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