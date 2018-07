Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni

"Tamamen bizimle, bizim yanlışlarımızla, bizim alışkanlıklarımızla, bizim yaptıklarımızla ve bizim yapmadıklarımızla ilgili bir konudur. Bu öyle bir mesele ki terörde teröristi yani suçluyu ararsınız, asayişte hırsızı ve dolandırıcıyı yani suçluyu ararsınız. Uyuşturucuda üreteni, satıcıyı, torbacıyı yani suçluyu ararsınız ama trafikte suçluyu değil, trafikte ihmali, hatayı görmezden gelmeyi, önemsememeyi aramak zorundasınız. Ötekilerin adı suçtur, buradaki kaza. Kusur, kabahat ve kazaları önlemeye, insanların davranışlarını değiştirmeye ve onları ikna etmeye, onları ikaz etmeye çalışırsınız."

Soylu, kimsenin kasten kaza yapmayacağını, sürücülerin önemsemediği ve kendine fazla güvendiği için dikkatsizlik ve başka sebeplerden bu kazaların oluştuğunu ifade etti.

Bu meseleyi toplumun desteği olmadan sadece polisiye tedbirlerle bitirmenin mümkün olmadığının altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radarla hız kontrolü yapıyorsunuz, aşırı hız yapan araca ceza kesiyorsunuz ama sürücü arabayı sürerken cep telefonu çalıyor, araç kullanırken açıyor ve araç kullanırken bununla konuşuyor. Bir insanın telefonla konuşması 15-20 saniyeyle 1 dakika arası. Bir trafik ekibine denk gelmeye yetecek bir süre değil ama şunu ifade etmem gerekir ki bir kaza yapmak için yeterli ve fazla bir süre. Her şeyi polisin görüp görmemesi üzerine kurgulamamalıyız. Bizlerin kendi vicdanı, bizlerin kendi aklı, kendi muhasebesi, kendi kontrolü idareyi mutlaka ele almak zorundadır. Türkiye geçmişten bugüne trafik kazalarını, can kayıplarını önlemek için gerçekten çok mücadele etti, ülkemiz, hükümetlerimiz birçok tedbir aldı. Bugün de bu çalışmalarımıza bilimin ve teknolojinin katkılarıyla devam ediyoruz. Trafiği doğru ve eksiksiz şekilde izleyebileceğimiz bir yapıyı kurduk. Bunun içerisinde yaka kameralarından, elektronik denetleme sistemlerine, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından, alışveriş merkezlerindeki otoparklardaki kameralara, uyuşturucu test kitlerine kadar birçok teknolojik sistem mevcuttur. Hemen her gün bunların olumlu geri dönüşlerini alıyoruz. İkinci olarak temas ve görünürlüğü artırdık, yani hem denetimi artırdık hem de denetim elemanlarını görünür kılmaya özen gösterdik. Yani trafik polislerimizin kıyafetlerini değiştirme konusunda yaklaşık 5-6 aydır bir çalışma ortaya koymuş, bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi bu konudaki nihai noktaya gelmiş bulunduğumuzun sevincini paylaşmak istiyorum."