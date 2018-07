Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Ülkemizde son 2 yıllık trafik kazaları verilerine baktığımızda ortalama 3 bin civarında ölümlü trafik kazası meydana geliyor, kaza anı ve sonrasındaki ölümlerle birlikte yine ortalama 7 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor." dedi.

Uzunkaya, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her yıl dünyada 1 milyon 250 bin civarında insanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Her yıl milyonlarca kişinin trafik kazalarında yaralandığını aktaran Uzunkaya, bu kazalar sonucundaki maddi kaybın 500 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de ise 12 ile 15 milyar dolar civarında reel anlamda bir kayıp olduğunu bildiklerini dile getiren Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizde son 2 yıllık trafik kazaları verilerine baktığımızda ortalama 3 bin civarında ölümlü trafik kazası meydana geliyor, kaza anı ve sonrasındaki ölümlerle birlikte yine ortalama 7 bin 500 civarında insanımız hayatını kaybediyor. 180 bin civarında yaralamalı kazada 300 bin civarı insanımızın yaralandığını ve sakat kaldığını görüyoruz. 7 bin 500 insanımızın ölümü demek ülkemizde halen merkez nüfusu 7 bin 500 civarı hatta altında olan ilçelerimizin olduğunu da kabul edersek her yıl düzenli olarak 1 Ocak tarihinde başlatılan kronometrelerin 31 Aralık'ta durdurulması tablosunda 7 bin 500 nüfuslu bir ilçenin yeni doğmuş çocuğundan en yaşlısına kadar hepsinin öldüğü bir tablo. Yani her yıl bir ilçe nüfusunu trafik kazalarında kaybeden bir ülkeyiz. Yine aynı tarihli kronometre ile her yıl 300 bin nüfuslu bir ilimizi ki Türkiye'de il merkezi nüfusu olarak 300 binin altında pek çok ilimiz var. 300 bin nüfuslu bir ilimizin yıl sonu 31 Aralık'ta sayım yaptığınızda yeni doğanından en yaşlısına kadar herkes sargılı. Kimisinin kolu, başı, ayağı sargılı, sedyelerde yoğun bakımlarda böyle bir tablo canlandıralım gözümüzde. Her yıl 300 bin nüfuslu bir şehri sahra hastanesi gibi trafik kazalarında yaralılarla dolduruyoruz."