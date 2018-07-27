İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, "Makas atmalar ve yaralamalarla ilgili inşallah ekim ayında Meclis açıldığında kanunlarda değişiklik olacak, ciddi cezalar gelecek." dedi. Soylu, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, maket trafik araçlarının üzerine daha fazla eğileceklerini belirtti. Maket trafik araçlarının yerlerini dönem dönem değiştireceklerini, yenilenmelerini sağlayacaklarını, bu konudaki uyarı mekanizmalarını sürekli güncelleyeceklerini söyleyen Soylu, şöyle devam etti: "Türkiye genelinde kazaların en yoğun olduğu 20 adet kaza kara noktaları belirlemiştik. Oralarda önlemler aldık. Yaşanan can kayıplarında azalışlar elde ettik. Karayollarında sahaya yönelik baskıyı, görünürlüğü, denetimi arttırdığımızda bu işten bir netice aldığımız açıkça görülmektedir. Ramazan Bayramı münasebetiyle kaza kara noktalarında bir tek kazamız olmadı. Demek ki işin üzerine düşülünce, tedbir alınınca buradan sonuç elde etmek mümkündür."

Soylu, bir başka politikalarının da trafikteki insan davranışlarını değiştirmek olduğunu, yıllardır eğitimle trafik kazalarını azaltmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bunu yaparken sürücülere neyi yapmamalarını anlatmaya çalıştıklarını söylediklerini aktaran Soylu, alışkanlıkları oturmuş, özellikle belirli bir davranış kalıbını yanlış da olsa öğrenmiş insanları denetim ve cezalarla dönüştürmeye çalıştıklarını ifade etti. Bakan Soylu, asıl meselenin geleceğin sürücülerini doğru eğitmek olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bunun için yarının sürücüleri olacak ve yarın ülkemizin her noktasında karar verici olacak çocuklarımıza yönelik trafik eğitim programları düzenledik ve bunları sürdürüyoruz. Önemli bir politikamız da uzmanlaşmadır. Trafik personelinde uzmanlaşmaya ağırlık veriyoruz. Hem trafik personeline özel eğitim veriyoruz hem de trafik personelimizin olabildiğince başka emniyet birimlerinde görev yapmasının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu bir uzmanlıktır, bu bir ihtisas meselesidir. Aynısını şimdi uyuşturucu ile mücadelede yapıyoruz. Bakınız 10 bin polis, bunun 2 bin 200'ü daha önce de 800'ü vardı. 3 bini trafiğe, bunun bin tanesini de narkotik birimlerimize sevk ettik. Narkotik birimlerimizde onlar da eğitim almaya başlayacaklar. Narkotik birimimizdeki diğer arkadaşların yanında toplumumuzun önemli bir sorunu olan uyuşturucu ile mücadeleye ciddi bir şekilde katkı verecekler. Böylece asayiş birimlerimizi, diğer birimlerimizi, iç hizmet birimlerimiz de kendi meselelerinde çok daha iyi hizmet etmeye yönelik bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz."

- "Artık motor sesinin cazibesine kapılmaktan vazgeçmek lazım" Hedeflerinin ve arzularının trafikte sıfır can kaybı olduğuna işaret eden Bakan Soylu, şunları söyledi: "Kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim 4 ana başlık var. Birincisi aşırı sürat, ikincisi emniyet kemeri, üçüncüsü cep telefonu, dördüncüsü de trafikteki sorumsuz davranışlar. Yani bilinen adıyla makas atmalar veya yanlama dediğimiz trafiği tehlikeye sokan davranışlar. Teknoloji geliştikçe arabalarımız kuvvetlendi, hemen hemen her araç 150 kilometrenin üzerine rahat çıkabiliyor ama fiziki kurallar değişmiyor. Artık motor sesinin cazibesine kapılmaktan vazgeçmek lazım. Emniyet kemeri meselesi artık bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Onun için topyekun bir kampanya başlatıyoruz. Arkadaşlarım hazırlıkları yapıyor. İki temel mesele var. Birincisi özellikle emniyet kemeri, ikincisi hızın düşürülmesi. Diğer makas atmalar ve yaralamalarla ilgili inşallah ekim ayında Meclis açıldığında Türkiye'de bu konudaki kanunlarda değişiklik olacak, ciddi cezalar gelecek. Korsan taşımayla ilgili önemli yaptırımlar ortaya konulacağını burada size tekrar ifade etmek isterim. Ama en önemli eğitimdir, farkındalık oluşturmaktır. Bu meseleye herkesi ortak etmektir. Biz terörle uğraşıyoruz, şehit cenazeleri kaldırıyoruz. Dört tarafımız terör örgütü ile çevrili. PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, birçok terör örgütü. Bizim yılda teröre verdiğimiz şehit, trafikte verdiğimiz can kaybının neredeyse kırkta biridir, elli de biridir, yetmişte biridir."