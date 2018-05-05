TEMELLİ: BUGÜN BRÜKSEL'E GİDİYORDUM. DEDİLER Kİ YURT DIŞINA ÇIKAMAZSIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Gençlik Meclisi'nin Abbasağa Parkında düzenlediği bahar şenliğine katıldı. Burada konuşan Temelli "Bugün buradayım çünkü bu sabah Brüksel'e gidiyordum.Burada olduğum için de mutluyum. Fakat Brüksel'e giderken dediler ki yurtdışına çıkamazsın. Neden? Büyük olasılıkla HDP'li olmamdan"dedi. Bahar şenliği grupların söylediği türkü ve halaylarla devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Sezai Temelli'nin parka gelişi
-Türkü ve halaylar
-Sezai Temelli'nin konuşması
-Genel ve detaylar
Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?