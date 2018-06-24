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Temelli: Seçimin demokrasi bayramı olmasını diliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Meslek Lisesi'nde kullandı.

Temelli: Seçimin demokrasi bayramı olmasını diliyoruz

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Van'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Meslek Lisesi'nde kullandı. Temelli, seçimin tüm kesimler için demokrasi bayramı olmasını diledi.
​HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gazetecilere açıklama yapan Temelli, "Seçimin, güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz. Van'da güzel bir havada seçim yapılıyor. Umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istiyoruz. Türkiye'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inanıyorum" dedi.

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