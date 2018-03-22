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Temimi destekçisi İsrailliden polise "tokat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 03:50 | Son Güncelleme

"Filistinli cesur kız" Ahed'in babası Basim, Ofer Askeri Mahkemesi'ndeki duruşma sırasında, işgal karşıtı barışçıl direnişe verdiği destekle tanınan İsrailli "İfat" adlı kadının mahkeme salonunda bir polis memuruna tokat attığını ifade etti

İsrail'de tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek veren İsrailli bir kadının, Ofer Askeri Mahkemesi'ndeki duruşma sırasında bir polis memuruna tokat attığı belirtildi.

Ahed'in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal karşıtı barışçıl direnişe verdiği destekle tanınan "İfat" isimli İsrailli bir kadının, dünkü duruşmada mahkeme salonundaki bir polis memuruna tokat attığını söyledi.

Baba Basim, İsrailli kadının bu hareketle dünyaya, attığı tokattan ötürü cezalandırılmayacağı mesajını vermek ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrımcılığının boyutunu göstermek istediğini aktardı.

Basim, tokat atan İsrailli kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Ahed et-Temimi israil polisi

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