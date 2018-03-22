İsrail'de tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek veren İsrailli bir kadının, Ofer Askeri Mahkemesi'ndeki duruşma sırasında bir polis memuruna tokat attığı belirtildi.

Ahed'in babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal karşıtı barışçıl direnişe verdiği destekle tanınan "İfat" isimli İsrailli bir kadının, dünkü duruşmada mahkeme salonundaki bir polis memuruna tokat attığını söyledi.

Baba Basim, İsrailli kadının bu hareketle dünyaya, attığı tokattan ötürü cezalandırılmayacağı mesajını vermek ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ayrımcılığının boyutunu göstermek istediğini aktardı.

Basim, tokat atan İsrailli kadının gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bilgi vermedi.

Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.