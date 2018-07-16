TEM'in Bolu geçişinde yol çalışması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunun Abant ve Bolu Batı kavşakları arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergâhlarından TEM yolunun Bolu geçişinde yapılacak bakım ve derzlerin yenilenmesi nedeniyle, yolun Abant ve Bolu Batı kavşakları arasında İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden çift yönlü veriliyor. Yol çalışmasının 13 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. Yolun kapatıldığı kesimlerde trafik kontrollü sağlanırken, emniyet ekipleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda sürücülere uyarıda bulunuyor.

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