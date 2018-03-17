TEM’in gazi başkanı film gibi operasyonla kurtarılmış

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından infaz edilmek istenen Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan’ın filmleri aratmayan bir operasyonla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hain darbe girişiminde bulunduğu gece darbecileri durdurmak için Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahına giden Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Arslan, korumasıyla birlikte darbeciler tarafından derdest edilerek silahla vurulmuştu. Koruma polisi şehit edilen Aslan, uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunmayı başardı. O gün özel harekat polisleri eşliğinde karargahın zemin katında bulunan TEM Daire Başkanı Aslan’a müdahale eden sağlık görevlileri, yaşananları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. 15 Temmuz gecesi bir yakınının düğünü için Düzce’de bulunduğunu dile getiren Acil Tıp Teknisyeni Cemil Çufadar, darbe haberini alınca Sağlık Bakanlığının bütün personelini göreve çağırdığını söyledi. Düzce’den kurumla irtibata geçerek 7 ambulansın personellerle birlikte hazırlanmasını sağlarken, göreve son çıkan ambulansla Ankara’da buluştuğunu dile getiren Çufadar, “Ankara’ya geldiğimizde gece saat 03.30 falandı. Ekip arkadaşlarımızla buluştuk. İlk şoku Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşadık. Emniyet Genel Müdürlüğü resmen yanmış. Üst katlardan duman çıkıyor. Önünde halk toplanmış, ellerinde çevrede bulunan inşaatlardan söktükleri kalaslar, sopalar vardı. Öfkeli bir kalabalıktı. Biz ne olduğunu anlamadık ilk başta. Emniyet Genel Müdürlüğüne gelene kadar öyle bir durumla karşılaşmamıştık. Resmen savaş alanıydı. Üst geçitten arabalar düşmüş. Yolda yanan araçlar ve yaralı insanlar vardı. Hemen yaralılara müdahale ettik. Orada birkaç yaralıya müdahale ettikten sonra Ankara 112 Başhekimliğinin emriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne geçtik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünde büyük bir kalabalık vardı. Vatandaşlar ülkesini savunmak istiyordu. Hiçbirinde ateşli silah yoktu. İnsanların elinde sopalar, kazmalar, kürekler bu tür şeyler vardı. Külliyeye ulaştıktan bir süre sonra külliyenin bahçesine bombalar atıldı. Uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Bombadan sonra halk dağılmadı. O sırada yanımdaki bir kişi oğluna, ’İnsan bir kere ölür, şerefiyle ölür. Öleceksek bugün burada ölelim’ dedi. Onu hiç unutmuyorum” dedi.

O sırada Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı’nda çatışmaların sürdüğünü kaydeden Çufadar, oradaki FETÖ’cü askerlerin camlardan halka ateş ettiğini, halkı savunmak isteyen özel harekat polislerinin de onlara ateşle karşılık verdiğini kaydetti.

“Turgut Bey yaralı olmasına rağmen sürekli Kelime-i Şahadet getiriyordu, bu bizi çok etkiledi”

Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki karargahında özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yaralı halde kurtarılan Aslan’ın sürekli getirdiği Kelime-i Şahadet’in kendilerini çok etkilediğini anlatan Çufadar, “Sabah gün ağardıktan sonra bir özel harekat polisi onlarla birlikte içeri girip giremeyeceğimizi sordu. Yoğun bir ateş vardı. Karşılıklı çatışma vardı. Bizde onlarla birlikte her yere gidebileceğimizi söyledik. Sonra polisler bizi karargahın bir kat aşağısında bulunan bir mahzene indirdiler. Giriş çok sıkıntılıydı. Yoğun bir ateş vardı. Malzemelerimizle birlikte sürünerek girdik. Turgut Bey’i orada gördük. Turgut Bey’in Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı olduğunu sonradan öğrendik. Turgut Bey’i bulduğumuzda yaralı bir vaziyette idi. Bizi etkileyen en büyük şey Turgut Bey’in sürekli Kelime-i Şahadet getiriyor olmasıydı. Hiç durmadan sürekli Kelime-i Şahadet getiriyordu. İlk müdahalesini olay yerinde yaptık. Ve yine aynı şekilde yoğun ateş altında karargahtan tabiri caizse özel harekat polislerinin yardımıyla çıkardık. Ambulansa aldığımızda bilincini kontrol etmek için kim olduğunu sorduğumuzda Turgut Aslan dediğini hatırlıyorum. Ve cümlesini biter bitmez sürekli Kelime-i Şahadet getiriyordu. Süratle hastaneye naklini sağladık. Turgut Bey memleket sevdalısı, iman timsali olan bir kişi. Yüce Allah, Şafi ismiyle şifalar versin” ifadelerini kullandı.

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın Çorumlu olduğunu da sonradan öğrendiklerini açıklayan Çufadar, “Bizde ekip olarak Çorum’dan gittik. Güzel bir tesadüf, ilahi bir tesadüf. Turgut Aslan Bey bu toprakların yetiştirdiği yiğit bir insan. Bu toprakların yetiştirdiği güzel insanı kurtarmak bizim için bir gurur” şeklinde konuştu.

“Turgut Bey’le inşallah tekrar karşılaşmak nasip olur”

“Turgut Bey’le inşallah tekrar karşılaşmak nasip olur” diyen ambulans şoförü İbrahim Öremiş ise, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O gece biz Ankara’ya gittiğimizde ekip sorumlumuzun talimatıyla beraber Külliye’nin önüne gittik. Külliye’nin önünde bombalar patlıyordu. En son Jandarma Genel Komutanlığı içerisine girdiğimizde bize kimin alınacağını söylemediler. Ekip arkadaşlarım karargaha girerken normalde benim ambulansın başında beklemem gerekirken ambulansı terk edip arkadaşlarımla olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde Turgut Bey’le karşılaştık. Turgut Bey’in kim olduğunu bilmiyorduk. İsmini söyleyip Kelime-i Şahadet getiriyordu. O Kelime-i Şahadet getirirken böyle değişik bir duygu kapladı. İşimize zaten dört elle sarılıyorduk. O andan sonra işimize sekiz elle sarılmamız geldi. Turgut Bey’i oradan aldığımızda hala çatışma devam ediyordu. Kendisini en yakın hastaneye naklettik. Durumunun çok iyi olduğu öğrendim ve çok sevindim. Turgut Bey’e Allah sağlık sıhhat versin. Öyle bir büyüğümüz, ağabeyimizle tekrar inşallah karşılaşmak nasip olur. Hala şuanda onun Kelime-i Şahadet getirmesi, onun o iman sevgisi beni çok farklı etkiledi. Ne zaman Ankara’ya gidecek olsam hep o anı, hep o duyguyu yaşıyorum. Aslında anlatılacak çok şey var ama o duygular anlatılamıyor. Şuan terör örgütleri Türkiye’yi bölmeye çalışıyorlar. Ben o gece şunu gördüm. Halkımız o kadar güçlü ki tüm dünya gelse 15 Temmuz’da yaşananları görse bizim ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir de.”

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın hastaneye sevk edildiği sırada yaşananları da anlatan Öremiş, “Ben Ankara’yı çok iyi bilen birisi değilim. Sadece tarif üzerine gittim. Gözüme sanki bir perde geldi. Nereden gittiğimi, nasıl gittiğimi hiçbir şey hatırlamıyorum. O anda tek bir hedefim vardı Turgut Bey’i bir an önce hastaneye götürmekti” diye konuştu.