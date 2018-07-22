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Temiz çevre için örnek hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araya gelen tatilciler, bölgedeki plaj ve dere yataklarındaki çöpleri temizliyor - Ankara'dan gelen tatilci Özgül Metin: "Bir farkındalık yaratmak, birilerine ilham vermesi için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Kendimiz için, dünya için, çocuklarımız için kendi çapımızda bu temizliği yapıyoruz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup tatilci, plaj ve dere yataklarında gönüllü çevre temizliği yapıyor.

Belirli periyotlarla bir araya gelen gönüllüler, kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki çay yatağında bulunan çöpleri topladı.

Kızılkeçili Çayı kenarındaki bir ağaca üzerinde "Çöp atma insan" yazılı karton afiş asan tatilciler, eldivenlerini takıp çay içindeki ve kenarındaki çöpleri poşetlere doldurdu. Yaklaşık bir saatlik etkinlikte, traktör römorku dolusu cam, plastik şişe, naylon poşet, alüminyum içecek kutusu gibi birçok atık toplandı.

Ankara'dan gelen tatilci Özgül Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman Kızılkeçili Çayı kenarına geldiklerini ancak buradaki kirlilikten rahatsız olduklarını anlattı. Bu duruma kayıtsız kalmamak için eşiyle temizlik çalışması yaptıklarını belirten Metin, şöyle konuştu:

"Daha önce Akçay Plajı'nda temizlik yapmıştık. Bu çalışmalarımızı gören diğer tatilciler de bize katıldı. Bir farkındalık yaratmak, birilerine ilham vermesi için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Kendimiz için, dünya için, çocuklarımız için kendi çapımızda bu temizliği yapıyoruz. Bize destek verip çevreyi temizleyen herkese teşekkür ediyoruz."

- "Farkındalık yaratmak adına çevreyi temizliyoruz"

Çevre temizliği kampanyasına destek veren Özgüç Gül de temizlik çalışmalarının giderek yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

İstanbul'dan tatil için Akçay'a gelen Sevim Nacar Kahya da "Bir farkındalık yaratmak adına çevreyi temizliyoruz. İnşallah iyi olur." diye konuştu.

Selma Akın da çevreyi temiz görmek istediklerini anlatarak, "Baktım bazı kişiler çevre temizliği yapıyor. Ben de onlara destek verdim. Her tarafın pırıl pırıl çok güzel, temiz olmasını bir de doğal olmasını istiyorum. İnsan eli değip kirletilmesin, beton yığını olmasın istiyorum. Dere kenarındaki kirli taş bile doğal haliyle çok güzel. Bilinçli olsak çevremizi böyle kirletmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir çevre Edremit temizlik

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