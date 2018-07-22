Temiz çevre için örnek hareket

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup tatilci, plaj ve dere yataklarında gönüllü çevre temizliği yapıyor.

Belirli periyotlarla bir araya gelen gönüllüler, kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ndeki çay yatağında bulunan çöpleri topladı.

Kızılkeçili Çayı kenarındaki bir ağaca üzerinde "Çöp atma insan" yazılı karton afiş asan tatilciler, eldivenlerini takıp çay içindeki ve kenarındaki çöpleri poşetlere doldurdu. Yaklaşık bir saatlik etkinlikte, traktör römorku dolusu cam, plastik şişe, naylon poşet, alüminyum içecek kutusu gibi birçok atık toplandı.

Ankara'dan gelen tatilci Özgül Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman Kızılkeçili Çayı kenarına geldiklerini ancak buradaki kirlilikten rahatsız olduklarını anlattı. Bu duruma kayıtsız kalmamak için eşiyle temizlik çalışması yaptıklarını belirten Metin, şöyle konuştu:

"Daha önce Akçay Plajı'nda temizlik yapmıştık. Bu çalışmalarımızı gören diğer tatilciler de bize katıldı. Bir farkındalık yaratmak, birilerine ilham vermesi için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Kendimiz için, dünya için, çocuklarımız için kendi çapımızda bu temizliği yapıyoruz. Bize destek verip çevreyi temizleyen herkese teşekkür ediyoruz."