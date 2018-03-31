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Temiz deniz dalgıçları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Muğla'da deniz dibi temizliği etkinliğinde, geçmiş dönemlere göre daha az atık çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliği etkinliğinde, sudan az miktarda atık çıkması dalgıçları ve görevlileri sevindirdi.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır." sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Akvaryum Koyu'nda devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, cam bardak, şişe, iki mangal ve bir ızgara çıkarıldı. Atıklar, tekneyle Bodrum Limanı'na getirildi.

Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm sezonu öncesi deniz dibi temizliği yaptıkları söyledi.

Çıkarılan atık miktarı ve çeşidinin az olduğunu vurgulayan Karaçiçek, "Bunlarda teknelerden rüzgarla uçan ya da düşen şeyler. Genel olarak denizimiz temiz. Bu bizi sevinirdi." dedi.

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