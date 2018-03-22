Sadece eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında değil, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de öncü olan Düzce Üniversitesi, düzenleyeceği “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile çevre temizliği konusunda sosyal farkındalık oluşturacak.

Adını dünya genelinde açıklanan “Yeşil Üniversiteler” listesine yazdırmayı başaran Düzce Üniversitesi, sürdürülebilir bir yaşam için akademik çalışmaların yanı sıra doğaya saygılı bireyler yetiştirmeyi de önemli bir misyon olarak görüyor. Bu amaçla her ayın son Cuma günü düzenlenecek “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” programının ilki, 30 Mart Cuma günü saat 13.45’te gerçekleştirilecek.

“Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar” ilkesinden hareketle hayata geçirilecek etkinlikte; Konuralp Kampüsünde, akademik ve idari personeller ile öğrenciler başta olmak üzere tüm mensuplarla birlikte temizlik faaliyeti gerçekleştirilerek konuyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturulacak.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Daha temiz ve yeşil bir kampüs için tüm mensuplarımızı Temiz Üniversite-Temiz Düzce etkinliğimize davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.