Temizlediği silahın ateş alması sonucu öldüğü iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir kişinin temizlemeye çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
İddiaya göre, Başpınar Mahallesi'nde yaşayan Nuh Keyvan (22), evde bulunan tabancayı temizlemeye çalışırken silahın ateş alması sonucu göğüsünden yaralandı.
Evdekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan Keyvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Keyvan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
(AA)
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