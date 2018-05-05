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Temizliğini yaptıkları uçakla ilk kez uçtular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Havalimanı'nda her gün onlarca uçağı temizleyen 12 kadın, ilk kez uçakla yolculuk yaparak İstanbul'a gitti - Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: - "Emek verdikleri, gayret gösterdikleri, yolculara destek verdikleri yerde, onların bu uçağın içerisinde yaşananları görebilmesi haklarıydı. Bunun önemli bir talep olduğunu gördük, dilek ve temennilerini önemsedik"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Havalimanı'nda her gün onlarca uçağın temizliğini yapan 12 kadın çalışan, ilk kez uçakla yolculuk yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Havalimanı'nda çalışan aralarında temizlik işçisi ve şoförlerin de bulunduğu 12 kadının uçakla yolculuk hayali, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in girişimleriyle gerçekleştirdi.

Uçakların temizliğini yaparak binlerce yolcunun konforlu seyahat etmesi için uğraş veren kadın çalışanların yüzleri, Şahin'in girişimleriyle güldü. Hayallerindeki uçak yolculuğu çıkmak üzere havalimanına gelen kadınlar, ilk defa iş kıyafeti dışındaki giysileriyle girdikleri aprondan İstanbul uçağına bindi.

Tüm masrafları karşılanan kadınlar, günübirlik geldikleri İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. Topkapı Sarayı ve Ayasofya'yı dolaşan kadınlar, Sultanahmet'te köfte yedi, Eminönü'nde çay içti.

Kadınlardan Firdevs Yılmaz, üç yıldır uçak temizliği yaptığını belirterek "Günde 10-15 uçağın temizliğini yapıyoruz. Şimdiye kadar hiç uçak seyahati yapmadık. Temizlik yaptığımız uçaklarla hiç yolculuk yapma fırsatımız olmamıştı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Leyla Demiraslan da "Havalimanında çalışırken, Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i görünce daha önce hiç uçağa binmediğimizi söyledik. Şimdi burada, İstanbul'da arkadaşlarımızla geziyoruz. Mutluyuz." dedi.

Üç yıldır Gaziantep Havalimanında uçak temizliği yaptığını anlatan Emine Yıldırım, "Uçağa temizliğe çıktığımda kendimi otobüse biniyor zannediyordum. Uçakların havada nasıl kaldığını merak ediyordum. Bize de uçmak nasip oldu. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul gezisinin ardından tekrar uçakla Gaziantep'e gelen kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Fatma Şahin, kadınlardan ilk uçuş deneyimlerini dinledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda hanımlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Büyük bir emekle çalışıyorlar. Ben her seferinde onlarla sohbet ederken, özellikle bazı kız kardeşlerimizin gelip, 'Başkanım biz bunun etrafında çalışıyoruz ama hiç uçmadık, sizden destek bekliyoruz' dediler. Yaklaşık 3 ay önce bu talep gelince, havaların biraz ısınmasını bekledik. Bunu bir kültür turuna dönüştürdük. Haklı bir talepleri vardı çünkü emek verdikleri, gayret gösterdikleri, yolculara destek verdikleri yerde, onların bu uçağın içerisinde yaşananları görebilmesi haklarıydı. Bunun önemli bir talep olduğunu gördük, dilek ve temennilerini önemsedik. Arkadaşlarımızla onlar için çalışma yaptık. İlk kez uçağa bindiler. İlk kez İstanbul'a gittiler, tarihi yerleri günübirlik turla gezerek gördüler ve döndüler. Çok mutlular, onların mutluluğu karşısında biz de çok mutluyuz."

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