Temizliğini yaptıkları uçakla ilk kez uçtular

Kadınlardan Firdevs Yılmaz, üç yıldır uçak temizliği yaptığını belirterek "Günde 10-15 uçağın temizliğini yapıyoruz. Şimdiye kadar hiç uçak seyahati yapmadık. Temizlik yaptığımız uçaklarla hiç yolculuk yapma fırsatımız olmamıştı. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Leyla Demiraslan da "Havalimanında çalışırken, Belediye Başkanımız Fatma Şahin'i görünce daha önce hiç uçağa binmediğimizi söyledik. Şimdi burada, İstanbul'da arkadaşlarımızla geziyoruz. Mutluyuz." dedi.

Üç yıldır Gaziantep Havalimanında uçak temizliği yaptığını anlatan Emine Yıldırım, "Uçağa temizliğe çıktığımda kendimi otobüse biniyor zannediyordum. Uçakların havada nasıl kaldığını merak ediyordum. Bize de uçmak nasip oldu. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İstanbul gezisinin ardından tekrar uçakla Gaziantep'e gelen kadınlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Fatma Şahin, kadınlardan ilk uçuş deneyimlerini dinledi. Kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda hanımlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Büyük bir emekle çalışıyorlar. Ben her seferinde onlarla sohbet ederken, özellikle bazı kız kardeşlerimizin gelip, 'Başkanım biz bunun etrafında çalışıyoruz ama hiç uçmadık, sizden destek bekliyoruz' dediler. Yaklaşık 3 ay önce bu talep gelince, havaların biraz ısınmasını bekledik. Bunu bir kültür turuna dönüştürdük. Haklı bir talepleri vardı çünkü emek verdikleri, gayret gösterdikleri, yolculara destek verdikleri yerde, onların bu uçağın içerisinde yaşananları görebilmesi haklarıydı. Bunun önemli bir talep olduğunu gördük, dilek ve temennilerini önemsedik. Arkadaşlarımızla onlar için çalışma yaptık. İlk kez uçağa bindiler. İlk kez İstanbul'a gittiler, tarihi yerleri günübirlik turla gezerek gördüler ve döndüler. Çok mutlular, onların mutluluğu karşısında biz de çok mutluyuz."

