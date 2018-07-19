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Temizlik işçisi bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan (54) yerleri süpürürken yerde bulduğu 20 bin lirayı, ulaştığı sahibi İbrahim Başkahraman'a teslim etti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan (54) yerleri süpürürken yerde bulduğu 20 bin lirayı, ulaştığı sahibi İbrahim Başkahraman'a teslim etti. Örnek temizlik işçisi, belediye tarafından bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi. Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde asgari ücretle 4 yıldır çalışan, evli ve 6 çocuk babası Mehmet Koçaslan, görevli olduğu bölgede yerleri süpürürken para buldu. Koçaslan, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şehitkamil Belediyesindeki amirlerine bilgi verdi. Belediye yetkilileri, paranın sahibini araştırırken düşürdüğü bir işyerinde muhasebecilik yapan İbrahim Başkahraman da düşürdüğü paralarla ilgili anons yaptırmak için belediyeye geldi. Yapılan inceleme sonunda sahibi olduğu belirlenen 20 bin lira Başkahraman'a teslim edildi. Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Mehmet Koçaslan, "Çalıştığım sırada yerde parayı buldum. Hemen durumu telefonla arayarak amirime ilettim ve kendisiyle sahibine teslim ettik. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım ve bundan dolayı mutluyum” dedi. Muhasebeci olarak çalıştığı işyerinin borçlarını ödemek için çektiği 20 bin lirayı düşürünce büyük endişe yaşadığıni anlatan İbrahim Başkahraman, parayı bulan ve kendilerine ulaşmasını sağlayan Koçaslan'ı örnek davranışından dolayı kutladı. BİR MAAŞ İKRAMİYEYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise temizlik işçisini sergilediği tavırdan dolayı kutladı. Olayı duyunca mutlu olduğunu ve temizlik işçisini ödüllendirme kararı aldıklarını anlatan Fadıloğlu, şöyle dedi: "Bu davranış herkesin yapması gereken bir davranış. Fakatson dönemlerde doğru işi yapanları farklıymış gibi görüyoruz. Biz belediye olarak sokaktaki çöpte para da bizim emanetimizdir. Ben duyarlı davranışından dolayı Mehmet kardeşimize teşekkür ediyorum. Bizde belediye olarak uygulamalarımız gereği kendisini bir maaş ödül ile ödüllendirdik. Biz bir ekibiz. Bu belediyenin en alt kademesinden en üst kademesine uyumlu çalışan bir ekibiz. Ben bu olayı gurur duyarak anlatıyorum."

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