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Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Engin Verep, temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti.

Düzce Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Engin Verep, temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti. Telefonunda kontör olmadığı için şefini ve polisi arayamayan işçi, temizlik yaptığı yerin yanında görev yapan polislere çantayı teslim etti. İşçinin bu hareketine kayıtsız kalmayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, işçiyi bir maaş ikramiye ve düğün borcunun bir kısmını ödeyerek ödüllendirdi.
Sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi Şen Sokak’ta sokakları temizlemek için mesaiye başlayan temizlik işçisi Engin Verep, Düzce Valiliği önünde temizlik yaparken çöpün yanında bir poşet gördü. İçindeki paraları poşetin dışından gören Verep, polise haber vermek istedi. Ancak kontörü olmadığı için polisleri arayamayan Engin Verep, sokakta devriye görevi yapan polis ekibini görünce içi para ve altın dolu çantayı polislere teslim etti. Poşeti açan polisler, poşet içinde 13 bin 500 TL nakit para, 22 çeyrek, 20 cumhuriyet altını olduğunu gördü. Olayla ilgili tutanak tutan ekipler, poşetin sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Olayı haber alan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, pazar günü olmasına rağmen hemen makamına gelerek içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden temizlik işçisi Engin Verep’i makamında kabul etti. Olayı Engin Verep’ten dinleyen Başkan Ay, “Olayı arkadaşlar haber verdiler. Olayı öğrenir öğrenmez hemen Emniyet Müdürümüzü aradım ve birlikte pazar günü olmasına rağmen belediyeye geldik. Çok onurlu bir davranış, arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Kendisini de ödüllendireceğiz. Çünkü böyle güzel bir davranış bu zamanda çok güzel bir hareket. Borcu olduğu halde, telefonunda kontör olmadığı halde çanta buluyor, içini bile açmadan polislere teslim ediyor. Bu davranışı takdirle karşılıyoruz. Ayrıca kendisine bir maaş ikramiye ve düğün borcunu ödeyeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.
Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ise, “Biz mesleğimiz gereği birçok olumsuz olayla karşılaşıyoruz. Ancak bu tip olaylar bizlerin de motivasyonunu artırıyor. Bu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

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Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
2 / 6

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
3 / 6

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
4 / 6

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
5 / 6

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
6 / 6

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu para ve altın dolu çantayı polise teslim etti
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