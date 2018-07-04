Temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde belediye temizlik işçisi Köksal Atay, çöp toplarken bulduğu, içinde 4 bin lira bulunan çantayı yetkililere teslim etti.

Ördekli Hamamı Kültür Merkezi yanında, sabah saatlerinde araçla çöp toplayan Atay, içinde 4 bin lira ile ev ve araba anahtarı olan bir el çantası buldu. Bunun üzerine durumu polise bildiren Atay, gelen ekiplere çantayı teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Ekipler, olayla ilgili tutanak tutarken, çantanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde her gün rutin olarak geldikleri noktadaki çöp kovasında çanta olduğunu fark ettiğini söyledi.

Söz konusu çantayı alıp içine baktığında yüklü miktarda para ve bazı eşyalar gördüğünü belirten Atay, hemen polis ekiplerini arayıp çantayı teslim ettiklerini anlattı.

