Temizlik işçisi çöpte silah buldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu.
Mehmetpaşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10. Sokak üzerinde temizlik yapan Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Emrah Tayhan (32), süpürgesindeki çöpleri, çöp konteynerine boşaltmak istedi.
Bu sırada çöp konteynerinin iç tarafında 4 parçaya ayrılmış tabanca gören Tayhan, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, tabancayı incelemek için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
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