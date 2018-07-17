Temizlik işçisinden örnek davranış

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) AMASYA'da görevli işçi, temizlik yaptığı düğün salonunda bulduğu 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını ilçe belediye başkanına teslim etti. Başkan Kargı, işçiye örnek davranışından dolayı ödüllendirdi. Amasya Merzifon Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde göreli temizlik işçisi Ramazan Aydın, Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi Düğün Salonunda görevli iken düğün sonrası yaptığı temizlik sırasında bir masasının altında kutu içerisinde değeri yaklaşık 20 bin TL olan ziynet eşyası görünce sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ziynet eşyalarının sahiplerinin bulunması için durumu Belediye Başkan Yardımcısı Arif Gürkan'a haber verdi. Daha sonra ziynet eşyaları Belediye Başkanı Alp Kargı'a tutanakla teslim edildi. Ziynet eşyalarının sahiplerinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Düğün salonunda temizlik yaptığı esnada bir kutu bulduğunu ve içini kontrol ettiği sırada ziynet eşyası ile dolu olduğunu görünce hemen polise başvurduğunu ifade eden temizlik işçisi Ramazan Aydın, 14 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı Merzifon Belediyesi Kültür Sitesi düğün salonunda görevliydim. Düğün sonunda temizlik yaptığım sırada gelin masanın altında bir kutu buldum. İçini kontrol ettiğimde ziynet eşyası olduğunu gördüm. Ben harama el uzatmam. Namusumla çalışıyorum, ağlayanın malı bana yaramaz. Onun için önce düğün sahibine ulaşmaya çalıştım. Sonra emniyet yetkililerine haber verdim dedi. Daha sonra duyarlı temizlik işçisini para ile ödüllendiren Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediyemiz bünyesinde sizler gibi dürüst, namuslu kişilerle çalışmaktan gurur duyuyorum. Tüm çalışanlarımızın senin gibi duyarlı olmasını temenni ediyorum. Toplumumuzda iyi aile eğitimi almış temiz insanların sayesinde ayaktayız. Çalışan işçi kardeşimi bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Anne, baba, ailesi ve çocuklarıyla mutlu yaşam temenni ediyorum diye konuştu.

