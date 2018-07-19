Temizlik işçisinin bulduğu altınlar sahibine teslim edildi

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Yılmaz Altınsoy, çöp toplarken bulduğu 6 cumhuriyet altınını yetkililere teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınsoy, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde temizlik yaptığı sırada süpürgesine takılan bir gazete içerisinde 6 cumhuriyet altını olduğunu fark etti.
Altınsoy, söz konusu altınları sahibinin bulunması için Hal İşletmeler Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Bu arada, Turan Turan adlı bir vatandaş da müdürlüğe başvurarak, kayınbiraderinin düğünü için aldığı 6 cumhuriyet altınını Adıyaman'a göndermek üzere haldeki bir minibüsçüye emanet verdiğini, minibüsçünün de yola çıkmadan önce bir büfeden alışveriş yaptığı ve parayı cebinden çıkardığı sırada emanet aldığı altınları yere düşürdüğü belirtti.
Yapılan inceleme sonucunda altınlar, Turan'a ait olduğu belirlenince kendisine teslim edildi.
Yılmaz Altınsoy da altınların sahiplerinin bulunmasından dolayı kendini çok rahat hissettiğini kaydetti.
Yaptığı işin doğru olduğunu düşündüğünün altını çizen Altınsoy, "Yine bulsam yine aynısını yaparım. Helal paraymış ki sahibini buldu. Biz de çok rahatladık sahibine teslim edildiği için. Şu anda da içim çok rahat. Görevimi doğru yaptığım için mutluyum. Bir daha olsa yine aynısını yaparım." ifadesini kullandı.
Turan da temizlik işçisine teşekkür etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal İşletmeler Şube Müdürü Hasan Özdemir de Altınsoy'un örnek bir davranış gösterdiğini vurgulayarak, böyle davranışların toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayacağını söyledi.
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