HABER

Temizlik işçisinin bulduğu altınlar sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Mersin'de halde temizlik yapan belediye işçisinin bulduğu 6 cumhuriyet altına sahibine ulaştırıldı -Temizlik işçisi Yılmaz Altınsoy: - "Yine bulsam yine aynısını yaparım. Helal paraymış ki sahibini buldu"

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Yılmaz Altınsoy, çöp toplarken bulduğu 6 cumhuriyet altınını yetkililere teslim ederek, sahibine ulaşmasını sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınsoy, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde temizlik yaptığı sırada süpürgesine takılan bir gazete içerisinde 6 cumhuriyet altını olduğunu fark etti.

Altınsoy, söz konusu altınları sahibinin bulunması için Hal İşletmeler Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Bu arada, Turan Turan adlı bir vatandaş da müdürlüğe başvurarak, kayınbiraderinin düğünü için aldığı 6 cumhuriyet altınını Adıyaman'a göndermek üzere haldeki bir minibüsçüye emanet verdiğini, minibüsçünün de yola çıkmadan önce bir büfeden alışveriş yaptığı ve parayı cebinden çıkardığı sırada emanet aldığı altınları yere düşürdüğü belirtti.

Yapılan inceleme sonucunda altınlar, Turan'a ait olduğu belirlenince kendisine teslim edildi.

Yılmaz Altınsoy da altınların sahiplerinin bulunmasından dolayı kendini çok rahat hissettiğini kaydetti.

Yaptığı işin doğru olduğunu düşündüğünün altını çizen Altınsoy, "Yine bulsam yine aynısını yaparım. Helal paraymış ki sahibini buldu. Biz de çok rahatladık sahibine teslim edildiği için. Şu anda da içim çok rahat. Görevimi doğru yaptığım için mutluyum. Bir daha olsa yine aynısını yaparım." ifadesini kullandı.

Turan da temizlik işçisine teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal İşletmeler Şube Müdürü Hasan Özdemir de Altınsoy'un örnek bir davranış gösterdiğini vurgulayarak, böyle davranışların toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)Termik santralde kömür sevk kanalı çöktü: 12 işçi yaralı (6)
Tutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yokTutuklananlar: Adnan Oktar ile para bağlantımız yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın Mersin temizlik işçisi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İlginizi Çekebilir

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu açıklaması! Saat verdi

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babasından tüyler ürperten sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.