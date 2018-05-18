Temizlik işçisinin parkta bulduğu 24 bin lira sahibine verildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli mevsimlik temizlik işçisi Beytullah Gündoğdu (38), parkta temizlik yaparken, bulduğu 24 bin lirayı sahibine ulaştırdı.
Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan mevsimlik işçi Beytullah Gündoğdu, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde parkta temizlik yaparken 24 bin lira buldu. Gündoğdu, parayı Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Belediye yetkilileri, daha önce kayıp ihbarında bulunan Ümit Gökyer'e (44) ulaşarak, parayı teslim etti. Paraları görünce şaşırdığını belirten Beytullah Gündoğdu, "Parkta temizlik yaptığım sırada kaldırım kenarında deste halinde para buldum. Sahibine ulaştırılması için idari amirlerime teslim ettim" dedi.
Bulduğu parayı harcamayı düşünmediğini aktaran Gündoğdu, "Alın teri ile çalıştığım para bana yetiyor. Haram paradan fayda gelmez. Toplum olarak böyle konulara duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
PARAYI İŞÇİLERİNE DAĞITACAKTI
Afyonkarahisar'da müteahhitlik yaptığını belirten Ümit Gökyer ise Ramazan öncesi işçilerine dağıtmak için bankadan para çektiğini, farkında olmadan düşürdüğünü söyledi. Emniyet Müdürlüğü'ne ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne başvurduğunu anlatan Gökyer, "İnsanın kendi yakınına bile güvenemediği bu devirde, bu tür insanların kalması gerçekten umut verici. Paramı eksiksiz teslim aldım, kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.
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