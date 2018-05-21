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Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 8 yıldır ev ve iş yerlerine giderek, temizlik yapan Şadiye Gündoğan (44), 6 ay önce kendi temizlik şirketini kurup, 6 kadına da iş verdi.

Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 8 yıldır ev ve iş yerlerine giderek, temizlik yapan Şadiye Gündoğan (44), 6 ay önce kendi temizlik şirketini kurup, 6 kadına da iş verdi. Şirketin tanıtımı için kart bastırıp, internet sitesi kuran Gündoğan, şirket sahibi iş insanı olsa da bezi elinden bırakmadı.
Ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Şadiye Gündoğan, Seferihisar Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl eğitim aldı. Evlendikten sonra seminerlere katılmadığı için 'usta eğitici' belgesi alamadı. 11, 20 ve 24 yaşlarında 3 oğlu olan Gündoğan, balık ağı örme işinden terziliğe ve ev temizliğine kadar çok farklı işlerde çalıştı. Önce yakın çevresinin evlerini temizleyen Gündoğan, tavsiye üzerine işlerini geliştirdi ve haftanın tüm günleri çalışır hale geldi. İş talebi artan Gündoğan, yakın çevresindeki ev kadınlarından destek istedi. Gündoğan, bir süre temizlik şirketi bünyesinde çalışarak, sistemin nasıl işlediğini öğrendi. 6 ay önce kendi temizlik şirketini kuran Gündoğan, 6 kadını işe aldı. Şirketin tanıtımı ve reklamı için kart bastıran Gündoğan, internet sitesi hazırlattı; yoğun iş talebine yetişebilmek için ise bezi elinden bırakmadı.
'ASLANIN AĞZINDAN EKMEĞİ KAPIYORUZ'
Hem ekibini koordine eden hem de temizlik yapan Şadiye Gündoğan, temizlik işinde güvenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Ev işi nankördür. Müşteri ufak bir toz veya cam lekesi görürse bir daha çağırmaz. Çalışanlarla hizmet almak isteyen kişi arasında ben aracıyım. Bana evini ya da iş yerlerini teslim ediyorlar. Bu yüzden güven çok önemli. Yaklaşık 6 ay önce şirketi kurdum. Yorulmadan çalışıyorum. Arabam yok, malzemem yok. İş alıyor ve çalışacak personel ayarlıyorum. Ben de onlarla birlikte gidip, çalışıyorum. Eşim alçı- sıva işi yapıyor. Bir kadın olarak aile bütçesine destek oluyorum. Küçük oğlum okuyor, diğerleri de evlenecek. Birikim yapacak kadar kazanmıyorum. Aslanın ağzından ekmeği kapıyoruz. Ailem için sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim."
Boş zamanlarında kadınlarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında da görev aldığını anlatan Şadiye Gündoğan, yaşlıları ziyaret ettiğini ve ihtiyaç sahiplerine eşya topladığını söyledi.

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Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadıTemizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadıTemizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadıTemizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı

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