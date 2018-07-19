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Temizlik yaparken bulduğu altınları sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

MERSİN'de, temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, Sebze ve Meyve Hali'nde yerleri süpürürken bulduğu 6 adet cumhuriyet altınını sahibine ulaştırdı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, Sebze ve Meyve Hali'nde yerleri süpürürken bulduğu 6 adet cumhuriyet altınını sahibine ulaştırdı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Sebze ve Meyve Hali'nde meydana gelen olayda Turan Turan, Adıyaman'da düğün yapacak kayınbiraderine göndermek istediği 6 adet cumhuriyet altınını gazete kağıdına sarıp, o kente gidecek bir minibüsçüye teslim etti. Bir müddet sonra alışveriş yapan minibüs şoförü, cebinden parasını çıkarırken gazeteye sarılı altınları düşürdü. Altınların cebinde olmadığını fark eden şoför, Turan'ı arayarak altınları düşürdüğünü söyledi. Turan hemen olay yerine gelerek şoförle birlikte altınları aramaya başladı. Bu sırada etrafı süpüren halin temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, süpürgesine takılan gazete kağıdının içinde altın olduğunu gördü. Altınlar işçi tarafından müdüriyete teslim edilirken, hal hoparlörlerinden kayıp altınlar için anons yapıldı. Anonsu duyan Turan Turan, müdüriyete giderek altınlarını teslim aldı.

'KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM'

Yaşadığı olayı anlatan temizlik görevlisi Yılmaz Altınsoy, "Sabah saat 08.00 sıralarında mıntıkamızda temizliğe başladık. Etrafı süpürürken bir anda kovanın önünde altınları gördüm. Onları aldım ve saydım. 6 tane altın olduğunu fark ettim. Arkadaşımla birlikte idareye gidip teslim ettik. İdare de ilan verdi ve sonra ilanı duyan altın sahipleri idareye geldiler. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Yine bulsam yine aynısını yaparım. Helal paraymış ki sahibini buldu. Biz de çok rahatladık, sahibine teslim edildiği için. Şu anda da içim çok rahat. Görevimi doğru yaptığım için mutluyum. Bir daha olsa yine aynısını yaparım" dedi.

'BÖYLE ADAM ZOR BULUNUR'

Altınların sahibi Turan Turan ise temizlik görevlisine teşekkür ederek, "Kayıp anonsu üzerine geldik ve zabıtaların sorularını cevapladık. Soruları cevaplayınca altınlarımızı bize teslim ettiler. Böyle bir adam zor bulunur" diye konuştu.

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