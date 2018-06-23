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Temizlikçi, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da apartman dairelerinde merdiven temizleyen Halil Maviçiçek (27), otobüs durağında bulduğu ve içerisinde bin 150 lira olan cüzdanı, sahibi Ramazan Yavuz'a (38) teslim etti.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da apartman dairelerinde merdiven temizleyen Halil Maviçiçek (27), otobüs durağında bulduğu ve içerisinde bin 150 lira olan cüzdanı, sahibi Ramazan Yavuz'a (38) teslim etti. Ramazan Yavuz, davranışından dolayı Halil Maviçiçek'e sarılarak teşekkür etti.

Kamberiye Mahallesi'nde yaşanan olayda; demir doğramacı Ramazan Yavuz, nakliye borcu ve taksit ödemesi için yanına aldığı cüzdanını düşürdü. Yavuz'un düşürdüğü cüzdanı ise sabah saatlerinde temizliğe giden 3 çocuk babası Halil Maviçiçek durakta buldu. Bulduğu cüzdanla birlikte polis merkezine giden Maviçeçek, içerisinde bin 150 lira para bulunan cüzdanın sahibine telefonla ulaştı. Cüzdanını kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşayan Ramazan Yavuz, gelen telefonla polis merkezinde bekleyen Halil Maviçiçek'in yanına gitti. Burada polis eşliğinde cüzdanını sahibine teslim eden Maviçiçek, "Ben sabah merdiven yıkamak için işe çıktığımda durakta bir cüzdan buldum. Hemen en yakın karakola giderek cüzdanın sahibine ulaştık. Benim aylık kazancım bin liradır. Ancak cüzdanda bin 150 lira vardı. 'Benim çocuklarımın boğazından haram para geçmesin.' diye cüzdanın sahibini aradım. Onu teslim ettim çok mutluyum" dedi. Kaybettiği cüzdanında ehliyet ve kimliğinin de bulunduğunu ifade eden Ramazan Yavuz, kendisine cüzdanını teslim eden Maviçeçek'e sarılıp teşekkür etti. Bu devirde böyle insanların bulunmasından dolayı minnettar olduğunu kaydeden Yavuz, "Ben sabah işe gittiğim sırada nakliye ve borç taksitini yatırmak için cüzdanımı yanıma aldım. Ancak bir süre sonra cüzdanımı düşürdüğümü fark ettim. Bulunduğum yerlere ve işyerlerine gidip cüzdanıma bakmama rağmen bulamadım. Bir süre sonra polis beni aradı cüzdan kaybedip etmediğimi sordu. Bende evet deyince polis merkezine gittim. Sağ olsun cüzdanımı bulan Halil kardeşim bana teslim etti. Bu devirde böyle insanların bulunması gerçekten çok zor ona çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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