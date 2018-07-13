Temmuz sıcağında kuyulardaki kar ve suyla serinliyorlar

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kışın karla doldurulan 300 kadar kuyudan yaz boyunca buz gibi su içiliyor. Kısmen eriyen kar da kovalarla kuyudan çekilip üzerine yoğurt ve pekmez dökülerek yeniyor.

Hacılar'da yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kar basıldıktan sonra ağzı kapatılan kuyular, yaz başından itibaren açılıyor. Yaz boyunca bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.

BELEDİYE BAŞKANI: ERCİYES DAĞI’NDAN KAR GETİRİLİR

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de ilçedeki bir kuyudan çıkarılan kar ve suyla serinledi. Başkan Ekici, kış aylarında yağan karın kuyulara basıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Kuyunun daha fazla kar alması için beline halat bağlanan birisi içine sallandırılır ve küreklerle atılan karı ayaklarıyla ezerek, sıkılaştırır. Mevsim gereği yeterince kar yağmazsa, bu kez Erciyes dağından kamyonlarla getirilen kar kuyulara atılır. Yaz mevsimi gelince de kuyulardan yörede aşırma veya helke denilen özel kovalarla buzlaşmış kar ve soğuk su çekilerek, afiyetle içilerek yenir. Çevre ilçe ve beldelerden gelenlere de bu kar ve su ikram edilir. Kuyudaki su, ekim ayına kadar kullanılır."

Başkan Ekici, kuyulardaki karın üzerine pekmez, yoğurt dökülerek yenilmesi yanında ayran ve şerbet yapımında da kullanıldığını belirtti. Başkan Ekici, Kayseri kent merkezinden birçok kişinin yaz aylarında termos ve bidonlarıyla ilçeye gelerek kuyulardan kar ve buz gibi su götürdüklerini de söyledi.