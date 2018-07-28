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Temmuz yağışlarıyla Meriç ve Tunca'nın debisi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Temmuz yağışlarıyla Meriç ve Tunca'nın debisi arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son günlerde etkili olan yağışta, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı.

Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin artmasıyla kurak dönemlerde ortaya çıkan kum adacıkları da gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre, temmuz ayı başında 100 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç'in debisi, son günlerdeki yağışın etkisiyle yaklaşık 2 kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç'in debisi saniyede 202 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü ise 20 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

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