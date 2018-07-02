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Temmuzda kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Muş'ta bazı vatandaşlar, 2 bin 500 rakımdaki Kurtik Dağı çevresinde kayak yapıp kar üzerinde karpuz kesti

Muş'ta bazı vatandaşlar, Kurtik Dağı çevresinde kayak yapmanın keyfini yaşadı.

2 bin 500 rakımdaki Kurtik Dağı'nın Çavuştepe mevkisine çıkan bazı vatandaşlar, temmuz ayında kayak yaparak, kar üstünde karpuz kesti.

Vatandaşlar daha sonra semaver yakarak çay içti ve piknik yaptı.

Kayaksever Erkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kış aylarında bölgede 5-6 metre kar bulunduğunu anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Burası kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede ve maalesef kayak merkezi yok. Gençler buradan yeteri kadar istifade edemiyor. Türkiye'de kayakçılar, Nemrut'ta, Palandöken'de, Uludağ'da, Kartalkaya'da kar olmadığı dönemde yurtdışına para vererek gidiyor. Bu bizim için ciddi bir kayıp. Biz bu güzel ortamın tüm ülkeye kazandırılmasını, bölgeye bir kayak merkezinin yapılmasını istiyoruz."

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kar karpuz kayak muş Temmuz

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