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Temsili askerlik yapacak 20 engelliye kına yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir günlüğüne temsili askerlik yapacak 20 engelli için kına gecesi düzenlendi.

urettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir günlüğüne temsili askerlik yapacak 20 engelli için kına gecesi düzenlendi. Kınaları yakılan engelliler, askerlik yapacak olmanın mutluluğunu şarkılar eşliğinde aileleriyle paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silâh altına alınmaları mümkün olmayan engellilerin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi, kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşaması amacıyla düzenlenen 'Temsili Askerlik Uygulaması'na Alaşehir'den alınacak 20 engelli için kına gecesi düzenlendi. Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Engelliler Derneği tarafından Alaşehir Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen kına gecesine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile temsili askerlik yapacak 20 engelli ve yakınları katıldı. Gecede konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Bu genç kardeşlerimiz eminim ki, yarın bizi orada en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Vatani görevlerini en güzel şekilde yapıp geleceklerdir dedi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da Engelleri nedeniyle vatani görevlerini yapamamış olan ama yüreklerinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, en az engeli olmayan vatandaşlar kadar olan kıymetli kardeşlerimizin, teskere öncesi için buradayız. Kıymetli kardeşlerim size sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu programı düzenlemekte emeği geçen herkesi kutluyorum diye konuştu. Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Taşgöz de konuşmasında, Vatani görevininizi en iyi şekilde tamamlamanızı diliyorum. En büyük asker bizim asker dedi. Konuşmaların ardından 1 gün temsili askerlik yapacak 20 engelli gencin eline 'Çayda Çıra' türküsü eşliğinde kına yakıldı. Daha sonra kına yakılan engelli gençler, Kaymakam Uçgun ve Belediye Başkanı Ali Uçak ile çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince oynayıp, halay çekti. Engelli 20 genç, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bir gün temsili askerlik yapacak.

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