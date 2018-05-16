Temsili mezuniyet belgesi alıp, kep attılar

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu'nda 1 günlük temsili eğitim alan otistik ve down sendromlu 33 öğrenci kep atıp, mezuniyet belgelerini aldı. Öğrencilerin aileleri kep atma töreninde duygulu anlar yaşadı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu ile Salihli Tüm Engelliler Derneği tarafından, Engelliler Haftası kapsamında, otistik ve down sendromlu 33 öğrenci için bir günlük temsili eğitim düzenledi. Öğrenciler, bir günlüğüne de olsa yüksekokulda derse girip, kantinden alışveriş yaptı. Gün boyu derslere giren öğrenciler için daha sonra MCBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu bahçesinde temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan CBÜ Salihli Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, engelsiz bir üniversite olmayı ve tüm engellilerin yanında olmayı kendilerine ilke ve misyon edindiklerini belirterek, "Bugün de Engelliler Haftası dolayısıyla Salihli'deki otizm ve down sendromlu arkadaşlarımızı bir günlüğüne de olsa sınıflara aldık. Üniversite hayatını yaşattık, en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Şimdi de bu tören ile onları mezun ediyoruz. Onların yapabilecekleri belki sınırlıdır ama ufukları çok geniştir. O yüzden sadece bir gün değil her zaman önlerindeki engellerin, yüreklerdeki engellerin kalktığı güzel bir dünyayı onlar için arzuluyorum. İyi ki mezun oldular, iyi ki mezun ettik onları" dedi.