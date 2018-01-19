Temsili Nasreddin Hoca, eşekle fuara katılacak

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- İSTANBUL'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT), temsili Nasreddin Hoca, eşeğiyle katılacak. Fuarda Akşehir'i tanıtacak temsili Nasreddin Hoca bugün yine temsili olarak eşeğine ters binerek İstanbul'a gitmek için yola çıktı.
Akşehir Belediyesi ve Ticaret Odası, İstanbul'da 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan EMITT'e katılarak ilçenin tanıtımını yapacak. Tanıtımda, ilçeyle özdeşleşen Nasreddin Hoca, temsili olarak yer alacak. Nasreddin Hoca için bugün ilçede temsili uğurlama töreni yapıldı. Törende, Nasreddin Hoca'yı canlandıran tiyatrocu Rıdvan Sağlam eşeğe ters binip, İstanbul'a gitmek için yola çıktı. Arkasından su dökülen temsili Nasreddin Hoca'yı uğurlama törenine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar katıldı.
Fuarda Akşehir'in tarihi, turistlik bölgelerinin tanıtılacağını ifade eden Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:
''Nasreddin Hoca'mız fuar için karakaçanıyla bugünden yola çıkıyor. Fuarda Akşehir'imizi ve güzelliklerini tanıtacağız. Dünyanın ortasında neler var, neler yok onları tanıtacağız. İnşallah bu fuarın Akşehir turizmine katkısı olacağına inanıyorum. Amacımız Nasreddin Hoca'mızı bütün dünya tanıtmaktadır. Nasreddin Hoca'mızın yardımıyla Akşehir'imizin o güzelliklerini, tarihi dokusunu, tabii güzelliklerini, yemek kültürünü, kiraz lokumunu, peynir baklavasını inşallah tanıtmış olacağız.''
FOTOĞRAFLI
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık teklif edilemez, ciddiye almıyoruz
Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!
Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Son dakika! Afrin sınırında yeni önlem: 'Kayı' güvenlik sistemi
16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuş!
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum