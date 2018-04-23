Temsili Validen dünya çocuklarına barış mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, koltuğunu temsili olarak Cengiz Topel İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Demir’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, dünya çocuklarına barış ve kardeşlik mesajı veren temsili Vali Ahmet Demir, savaşsız ve çocukların mutlu olduğu huzurlu bir dünya istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, okul müdürü, öğretmenlerin ve annesinin de hazır bulunduğu makam devir teslim töreninde Temsili Vali Ahmet Demir, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bir buket çiçek takdim ederek makam koltuğuna oturdu.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan temsili Vali Ahmet Demir, “Öncelikle bir günlüğüne de olsa bu makamları biz çocuklara verdikleri için devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temenni ediyorum. Dileğim, savaşsız ve çocukların mutlu olduğu, parklarda ve bahçelerde el ele vererek oynadığı, anne ve baların üzülmediği bir dünyadır” dedi.

Temsili Vali ayrıca, Belediye Başkanını telefonla arayarak, tüm mahallelere ve okullara çöp bidonları ve geri dönüşüm kutularının konularak, Adıyaman’a atık yağ tesisinin kurulmasını talep etti.

Temsili Valiyle sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, Temsili Vali Ahmet Demir’e Valilik Makamının teşkilat, görev ve çalışma usulleri hakkında bilgiler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünya çocuklarına armağan edilen tek evrensel çocuk bayramı olduğunu belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı ise “Bugünün çocukları yarının büyükleri ve geleceğimiz olan çocukların iyi bir şekilde yetiştirilerek vatanına ve milletine faydalı birer birey olarak yetişmeleri büyük önem arz ediyor. Çünkü bizlerin oturduğu makamlara, yarın çocuklarımız oturacak ve ülkemizi yönetecektir. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Program sonunda Vali Nurullah Naci Kalkancı, temsili Vali Ahmet Demir’le fotoğraf çektirerek, bir adet bisiklet ile çeşitli hediyelerden oluşan bir çanta hediye etti.