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Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Karabük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik makamına oturan temsili vali, önce emniyet müdürünü telefonla arayarak okul önlerinde ek önlemlerin alınması istedi, ardından ise Orman İşletme Müdürünü arayarak daha fazla fidan dikilmesini talep etti.
Bayram etkinlikleri kapsamında Kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Protokol üyelerinin de katıldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından anıttaki tören sona erdi.
Çelenk sunma töreninin ardından Vali Kemal Çeber, küçük misafirlerini ağırladı. Şehit Mehemt Dinçel İlköğretim okulu öğrencilerini kabul eden Vali Çeber’e minik öğrenciler çiçek taktim etti.

“Asayiş berkemal”
Ardından temsili olarak makama oturan Şehit Mehmet Dinçel İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Samet Alparslan, devir teslim töreninde koltuğa oturur oturmaz ilk işi emniyet müdürünü arayarak okul önlerinde önlemlerin arttırılmasını talep ederek, “Okulların dış güvenliği sağlanarak ek önlemler alındı mı? Asayiş Berkemal mi?” diyerek kentin asayişi yönünde bilgiler aldı.
Daha sonra Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş’ı telefon ile aratan Çocuk Vali Alparslan, bu sene dikilen fidan sayıları ve okullarda devam eden fidan dikim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Son olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’ye kentteki İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve eğitim durumunu soran Çocuk Vali Alparslan, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, daha sonra 5000 Evler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinden başlayarak törenlerin yapılacağı Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu bahçesinde sona eren “Egemenlik Yürüyüşü” ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okuduğu törende okulun 3-F sınıfı öğrencileri işaret dili ile istiklal marşı okudu.

“Bayılan öğrenciyi sağlık ekibi kucaklayarak ambulansa getirdi”
Öte yandan program kapsamında bayrak tutan kız öğrenci güneşinde etkisiyle baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren öğrenciye okul bahçesinde görevli 112 personeli kucaklayarak ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta bir süre dinlenen öğrenci daha sonra tören alanına geri döndü.
Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Kemal Çeber ve protokol üyeleri tarafından verildi. Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri ile devam eden törende Vali Kemal Çeber, kas rahatsızlığı bulanmasına rağmen halk oyunları öğretmeni nezaretinde gösteriye katılan Elvin Ceylin Tunçer’i özel olarak tebrik ederek tören bitimine kadar yanında oturtarak töreni birlikte izlediler.

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

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Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
2 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
3 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
4 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
5 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
6 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
7 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
8 / 8

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı

Temsili validen ‘Okul önlerine ek önlem’ talimatı
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