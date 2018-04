Temsili Yörük göçünde renkli görüntüler

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Yörük göçü canlandırıldı. Yörük geleneklerinin anlatıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı korteji yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında temsili Yörük göçü yapıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan korteji Yörükler deve, at, eşek, keçi, koyun ve köpekleriyle katılırken, Yörük çadırları, yiyecekler, geleneksel kıyafetler ve tarım aletleri sergilendi. Yörük göçü kortejinde Ak Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve siyasi parti temsilcileriyle diğer protokol üyeleri de yer aldı.

'10 BİN KİŞİ İZLEDİ'

Ellerinde Türk bayraklarıyla korteji izleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Etkinliğe katılan tiyatro ve dizi oyuncusu Aslı Omağ da at üzerinde vatandaşı selamladı. Korteji, başladığı noktadan tamamlandığı Karatepe Stadı’na kadar yaklaşık 10 bin kişi izledi.

'FESTİVAL AMACINA ULAŞMIŞTIR'

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Bundan 19 yıl önce yaptığımız festivalde bir konuşma yapmıştım. Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir sözü var. O zaman ‘İri olacağız, diri olacağız. Hedefimiz bu Kumluca’ demiştik. Kumlucalı bunu gösterdi bugün. Çorbasını da, emeğini, her türlü fedakârlık yapacak şekilde, her şeyi paylaşabilen bir memleket olduğumuzu bugün tüm dünyaya gösterdik. Esas amacımız buydu. Hepinizden Allah razı olsun. Festival amacına ulaşmıştır. Yıllarca var olsun" dedi.

Daha sonra Ankara Kulübü Seymenleri tarafından gösteri yapıldı. Gül Çetin Kaur Lisesi öğrencileri bayrak şovu sunarken, bedenleriyle hilal ve yıldız şekli oluşturdu.

FOTOĞRAFLI