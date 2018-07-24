İSTANBUL (AA) - Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği (TEMUDER), bu yıl mühendislik tamamlama eğitiminde kontenjanın arttırılarak en az 5 bin ve üzeri olmasını talep ettiklerini bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana yapılmakta olan mühendislik tamamlama eğitiminde sayıları 40 bine yakın teknik eğitim mezunu teknik öğretmeni ilgilendirdiği belirtildi.
Bu yıl ALES ile öğrenci kabul edecek olan mühendislik tamamlama eğitimi için en az 5 bin kontenjan taleplerini yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iletildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"28 Şubat döneminde imam hatip ve meslek liselerine uygulanan katsayı engeli nedeniyle meslek liselerinde başarılı olan öğrenciler mühendislik netlerine eş netler yapmalarına rağmen katsayı engeliyle mühendislik fakültelerine alınmayarak teknik eğitim fakültelerine gitmeye zorlandılar. Mühendis olmak isteyen başarılı birçok meslek lisesi öğrencisi katsayı uygulaması nedeniyle mecburen teknik eğitim fakültelerine giderek teknik öğretmen oldular. Bu sürecin devamında sayıları 70 binlere ulaşan teknik eğitim mezunları öğretmen atamalarının yok denecek kadar az olmasından dolayı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde öğretmenlik dışında başka işlerde çalışarak iş hayatına atıldılar. Burada en büyük sıkıntı unvan sorunuydu."
Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir olan aday öğrenci sayılarının fazla olduğu illerde kontenjanların miktarının artırılması, Türkiye geneli mühendislik fakültesi olan tüm üniversitelerde kontenjan verilmesi gerektiği altı çizilerek, şöyle devam edildi:
"Dernek olarak sayıları 70 bini bulan teknik eğitim mezunlarının talepleri doğrultusunda 2018 yılında 'Mühendislik Tamamlama' eğitimi kontenjanları, 2017 yılında verilen 3 bin kontenjan baz alınarak ve arttırılarak en az 5 bin ve üzeri olmalıdır. Bunun yanında ÖSYM'nin lisans ve lisansüstü eğitimi ile ilgili yapmış olduğu tüm sınavlarda ek yerleştirme hakkı verilmektedir. Buna istinaden "Mühendislik Tamamlama" eğitiminde de ek yerleştirme hakkı getirilmeli, boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme ile doldurularak eğitim sürecinin hızlandırılması sağlanmalıdır. TEMUDER olarak taleplerimizi yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu’na iletmiş bulunmaktayız. Dernek olarak bundan sonraki yıllarda '3795 Sayılı Kanunun' teknik eğitim mezunlarına vermiş olduğu kanuni hakların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 3795 Sayılı Kanunun uygulanmaya başlamasında ve katsayı sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'ya, milletvekillerine, bürokratlara ve meslektaşlarımıza en içten duygularımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2018 Mühendislik Tamamlama eğitimi kontenjanlarının artırılmasında desteklerini beklemekteyiz."
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