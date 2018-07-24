İSTANBUL (AA) - Teknik Eğitim Mezunları ve Mühendisleri Derneği (TEMUDER), bu yıl mühendislik tamamlama eğitiminde kontenjanın arttırılarak en az 5 bin ve üzeri olmasını talep ettiklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana yapılmakta olan mühendislik tamamlama eğitiminde sayıları 40 bine yakın teknik eğitim mezunu teknik öğretmeni ilgilendirdiği belirtildi.

Bu yıl ALES ile öğrenci kabul edecek olan mühendislik tamamlama eğitimi için en az 5 bin kontenjan taleplerini yazılı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iletildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Şubat döneminde imam hatip ve meslek liselerine uygulanan katsayı engeli nedeniyle meslek liselerinde başarılı olan öğrenciler mühendislik netlerine eş netler yapmalarına rağmen katsayı engeliyle mühendislik fakültelerine alınmayarak teknik eğitim fakültelerine gitmeye zorlandılar. Mühendis olmak isteyen başarılı birçok meslek lisesi öğrencisi katsayı uygulaması nedeniyle mecburen teknik eğitim fakültelerine giderek teknik öğretmen oldular. Bu sürecin devamında sayıları 70 binlere ulaşan teknik eğitim mezunları öğretmen atamalarının yok denecek kadar az olmasından dolayı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde öğretmenlik dışında başka işlerde çalışarak iş hayatına atıldılar. Burada en büyük sıkıntı unvan sorunuydu."