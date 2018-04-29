MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan "Heyecanlıyız Yayındayız Projesi" kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda teneffüste "canlı yayın" heyecanı yaşıyor.

Okul yönetimince alınan karar doğrultusunda öğrencilere duyuruları iletmek, belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemi ile ilgili fotoğraf ve metinleri paylaşmak amacıyla üç katlı okul binasının her katında koridorlara televizyon yerleştirildi.

Projenin daha verimli olması için öğretmenler, öğrenciler tarafından yapılacak "canlı yayın"ın okuldaki televizyonlarda kapalı devre yayınlanması fikrini paylaştı. Bunun üzerine 5 öğretmenden proje ekibi oluşturulup kamera, bilgisayar, mikrofon gibi malzemeler temin edildi, okuldaki bir oda da stüdyoya dönüştürüldü.

İstekli olanlar arasından seçilen öğrenciler, her hafta perşembe günü 15 dakikalık teneffüste "canlı yayın"da okulda yürütülen çalışmalarla ilgili haber sunuyor, kitap tanıtımı gerçekleştiriyor, şarkı ve ilahi seslendiriyor.

Okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının yaptığı yayını, katlarda bulunan televizyonlarda ilgiyle izliyor.