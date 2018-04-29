HABER

Teneffüste "canlı yayın"a çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan "Heyecanlıyız Yayındayız Projesi" kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda haftada bir gün teneffüste "canlı yayın" yapıyor - Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi veren, şiirler okuyan, şarkı söyleyen öğrencilerin hazırladığı program, katlara konulan televizyonlardan arkadaşları tarafından ilgiyle izleniyor - Okul Müdürü Yüzdemir: - "Projedeki amacımız öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, ilgi, merak ve araştırma duygusunu geliştirmek, yeni yeteneklerin ortaya çıkması sağlamak"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulunda başlatılan "Heyecanlıyız Yayındayız Projesi" kapsamında öğrenciler, okulda oluşturulan stüdyoda teneffüste "canlı yayın" heyecanı yaşıyor.

Okul yönetimince alınan karar doğrultusunda öğrencilere duyuruları iletmek, belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemi ile ilgili fotoğraf ve metinleri paylaşmak amacıyla üç katlı okul binasının her katında koridorlara televizyon yerleştirildi.

Projenin daha verimli olması için öğretmenler, öğrenciler tarafından yapılacak "canlı yayın"ın okuldaki televizyonlarda kapalı devre yayınlanması fikrini paylaştı. Bunun üzerine 5 öğretmenden proje ekibi oluşturulup kamera, bilgisayar, mikrofon gibi malzemeler temin edildi, okuldaki bir oda da stüdyoya dönüştürüldü.

İstekli olanlar arasından seçilen öğrenciler, her hafta perşembe günü 15 dakikalık teneffüste "canlı yayın"da okulda yürütülen çalışmalarla ilgili haber sunuyor, kitap tanıtımı gerçekleştiriyor, şarkı ve ilahi seslendiriyor.

Okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının yaptığı yayını, katlarda bulunan televizyonlarda ilgiyle izliyor.

- "Yeteneklerimizi sergiliyoruz"

Okul Müdürü Ali Yüzdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında 750 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin "canlı yayın"a çıkmak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Yüzdemir, "Projedeki amacımız öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, ilgi, merak ve araştırma duygusunu geliştirmek, yeni yeteneklerin ortaya çıkması sağlamak." dedi.

Belirlenen öğrencilerin araştırma yaparak "canlı yayın"a hazırlandıklarını belirten Yüzdemir, öğretmenlerin de öğrencileri yönlendirerek büyük mutluluk ve keyif aldıklarını dile getirdi.

Her hafta adeta yarış havasında öğrencilerin kendilerine de bu fırsatın verilmesini istediklerini vurgulayan Yüzdemir, "Ekranda görünme, arkadaşları tarafından beğenilme, alkışlanma hissi onlara motive sağlıyor. Çıkmayanlar da çıkmak istiyor." ifadesini kullandı.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Gülsüm Merdin de "canlı yayın"a kendisinin de katıldığını ve çok heyecanlandığını aktararak, "Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Yayına çıktığımda ilk anda çok heyecanlandım ancak zamanla heyecanımı yendim. Canlı yayın sayesinde özgüvenimde artış oldu. Bu sayede kendimi geliştirdim." diye konuştu.

6'ncı sınıf öğrencisi Tahire İrem Mercan da "canlı yayın" programları sayesinde yeni bir şeyler öğrenebildiklerini anlattı. Mercan, "Okulumuzda birçok yetenekli arkadaşımız var. Bu yeteneklerin ortaya çıkarılması açısından gayet güzel bir proje. Her hafta farklı konularda bilgiler veriliyor. Bu sayede yeteneklerimizi geliştirmemize de fırsat tanınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Medya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa ettiMedya dünyasını sarsan iddia! Hürriyet'in 1 numarası da istifa etti
AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!
HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...HDP'den CHP'ye: Eğer bizi ittifak almazsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu televizyon canlı yayını

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İlginizi Çekebilir

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.