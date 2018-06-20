Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmanın önemli bir sorumluluk getirdiğini belirterek, "Bu okullarda okuyan öğrencilerin geniş bir ufukla dünyaya ve Türkiye’ye bakması gerekir." dedi. Esra Albayrak, Üsküdar Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Hidiv Kasrı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Burada katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Albayrak, bir öğrencinin hayatındaki en etkili insanın öğretmenler olduğunu dile getirerek, öğretmenlerin Nurettin Topçu’nun ifadesi ile "genç ruhları işleyen karakter yapıcılar olduğunu" söyledi. "Adeta bir demirci ustası gibi onları örsünüzde döverek işleyen öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız." diyen Albayrak, şöyle devam etti: "İmam Hatip Lisesi mezunu olarak, arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bu sene mezun olan 350 kıymetli arkadaşıma. Çok şanslısınız çünkü Türkiye’nin siyasi hayatından en çok etkilenen okullardan birisinden mezun oluyorsunuz. Fakat bu etkiye rağmen geleneğini hiç bozmadan başarılı çizgisini sürdürmüş bir gelenekten söz ediyorum. Arkadaşlar, başlangıcında merhum Tevfik İleri gibi büyük devlet adamlarımızın olduğu, çok kıymetli Sadettin Ökten hocamız gibi değerli ilim insanlarımızın olduğu bir zincirin son halkalarısınız siz. Bunun farkında olmanızı istiyorum, ve bununla gurur duymanızı istiyorum. İmam Hatip Lisesi mezunu olmak önemli bir sorumluluk. Bu okullarda okuyan öğrenciler geniş bir ufukla Türkiye'ye ve dünyaya bakması gerekir."

İmam hatiplileri diğerlerinden ayıran bir başka özelliğin, batı ilim metodolojisi ile birlikte İslami ilimler metodolojisini bir arada görmeleri olduğunu kaydeden Albayrak, bugün bunun ne kadar kıymetli olduğunu pek çok öğrencinin fark edemediğini ancak üniversite hayatında bu mukayeseli eğitimin ne kadar büyük avantaj sağladığını ileride göreceklerini vurguladı. Albayrak, şunları söyledi: "Dünyada en köklü iki ilim geleneğine de daha lise sıralarındayken muhatap olmanın ne büyük ön açıcı olduğunu bizzat tecrübe edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar sizler çok farklı bir Türkiye’ye doğdunuz. Siyasal şartların sizi mecbur ettiği okullarda, üniversitelerde okumak yerine kendi emeğiniz, gayretiniz ve tercihinizle seçtiğiniz okullarda okuma imkanına sahipsiniz bugün." Her dönemin kendine göre zorluklarının olduğunu ve tarihin belki de en hızlı akan dönemine şahit olunduğunu dile getiren Albayrak, 20-25 yıl sonra bugün mevcut mesleklerin yüzde 47'sinin ortadan kalkmış olacağını ve bu sebeple böyle bir dünyaya hazır olunması gerektiğini aktardı.

"Yaşadığımız çağ bizleri küreselleşmeye mecbur ediyor. Küreselleşirken şayet köklerimizi unutursak, kimliğimizi yeterince tanımazsak işte o zaman vakum dediğimiz bir boşluğa düşeriz, bir kimlik bunalımı içine gireriz." diyen Albayrak, bu nedenle öğrencilerin ufkunu geniş tutması ve Bağdat’tan Londra’ya, Semerkant’tan Endülüs’e, Atlantik’ten Pasifik'e kadar kuşatıcı bir ufukla Türkiye’ye ve dünyaya bakması gerektiğini söyledi. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Mevlana’nın dediği gibi pergelin bir ayağı bu coğrafyada olsun. O zaman hiç yalpalamayacaksınız. 'Neyim, kimim, ne için yaşıyorum' diye sormayacaksınız. Şekspir'i bildiğiniz kadar lütfen İbn-i Arabi’yi de bilin, lütfen Gazali’yi de bilin, lütfen Akif’i de bilin. Mozart'a kulak verdiğiniz kadar, Beethowen'i dinlediğiniz kadar, lütfen Itri'yi de dinleyin. Dede Efendi'yi de dinleyin. Sevgili kardeşlerim, sizlere kardeşlerim demek istiyorum, müsaade ederseniz, önümüzde uzun fakat inanıyorum ki aydınlık bir yol var, aydınlık bir gelecek var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayat sizden öncekileri sınadığı gibi sizleri de elbette sınayacak. Karşınıza elbette zorluklar, öngöremediğiniz problemler çıkacak."

28 Şubat sürecinde lise ikinci sınıfta olduğunu ve o dönem zorunlu olan Milli Güvenlik derslerine başörtülü olarak girmelerinin yasaklandığını anlatan Albayrak, bir sene boyunca arkadaşlarıyla yasağa karşı ciddi bir şekilde direndiklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Gerçekten dillere destan bir direniş olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 10 tane 10. Sınıfın olduğu bir okulda tek direnen sınıf olarak seneyi tamamladık. Fakat takdir edersiniz ki henüz 15 yaşında bir genç için eğitim hakkı ile dini inanç özgürlükleri arasında bir tercih yapmak ve o küçücük bedeni ile devlet aygıtını karşısında bulmak, zaman zaman ruhlarımızı ciddi anlamda hırpalayabiliyordu." Esra Albayrak, o dönem Pınarhisar Cezaevinde bulunan babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak duygularını dile getirdiğini, babasının cevabi mektubunun ise hayatında hep ön açıcı ve hep yön verici olduğunu dile getirdi. "Kendi şahsımda hepimize ülkenin geleceğine yazıldığına inandığım için paylaşma vaktinin de geldiğine inanıyorum. Benim için taşıması zor bir emanet, sizleri kardeşim bildiğim için müsaadenizle okumak istiyorum." istiyorum diyen Albayrak, babasının mektubunda şu sözlere yer verdiğini aktardı: